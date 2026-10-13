به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جلال امیری دادستان عمومی و انقلاب شاهرود و سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی این شهرستان در بازدید از این واحد تولیدی متخلف ، مخفیگاه های گوشت های تاریخ انقضا گذشته و گوشت های پخته ای را کشف کردند که در رستوران ها به فروش نرفته بود و مدیران این واحد متخلف برای پخت همبرگر این گوشت ها را از رستوران ها خریداری کرده بود .

این واحد تولیدی که در شهرک صنعتی شاهرود مستقر است با دستور قضایی مهر و موم شد.