پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی سرقت مسلحانه از یک خانه ویلایی در تهران، چهار متهم بازداشت شدند و بخشی از اموال سرقتی، از جمله ساعت‌های گران‌قیمت، شناسایی و بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری چهار متهم به سرقت مسلحانه از یک خانه ویلایی خبر داد. سارقان پس از سرقت یک خودروی ال۹۰، طلا، ساعت‌های رولکس و دیگر اشیای گران‌قیمت را به سرقت برده بودند و بخشی از اموال نیز کشف شده است.

وی گفت: اعضای این باند ابتدا با فریب راننده یک دستگاه خودروی ال۹۰، خودرو را به سرقت بردند. یکی از زنان متهم که راننده را می‌شناخت، به بهانه خرید آب یا آبمیوه او را از خودرو پیاده کرد و در حالی که خودرو روشن بود، آن را به سرقت برد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه پس از آن، دو مرد عضو باند با استفاده از خودروی سرقتی و با برنامه‌ریزی قبلی، به یک خانه ویلایی دستبرد زدند و طلا، ساعت‌های گران‌قیمت از جمله ساعت‌های رولکس و دیگر اشیای باارزش را سرقت کردند.تصریح کرد: مأموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هر چهار متهم را شناسایی و دستگیر کردند و این عملیات بدون تیراندازی انجام شد، اما سارقان برای تهدید از سلاح گرم و مهمات استفاده کرده بودند.

سرهنگ خدایی با اشاره به کشف بخشی از اموال مسروقه گفت: تعدادی از ساعت‌های رولکس سرقتی به فردی فروخته شده بود که پس از شناسایی از سوی پلیس، با مأموران همکاری کرد و ساعت‌ها را تحویل داد. این فرد مدعی بود هنگام خرید از سرقتی بودن اموال اطلاعی نداشته است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد:یکی از متهمان حدود ۱۰ سال پیش مرتکب قتل شده و پس از تحمل مجازات از زندان آزاد شده بود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد اعضای این گروه پیش‌تر سابقه‌ای در ارتکاب سرقت با این شیوه نداشته‌اند.

وی با هشدار درباره شیوه‌های سرقت، از شهروندان خواست هنگام پیاده شدن از خودرو، آن را روشن و بدون مراقبت رها نکنند و پیش از باز کردن در منزل برای افراد ناشناس، از هویت و علت مراجعه آنها اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از ادامه اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق و جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز خبر داد.