به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،نمایشگاه خودرو منطقه آزاد مازندران در محل دائمی نمایشگاه بین المللی قائم شهر آغاز به کار کرد.

مدیر اجرایی نمایشگاه گفت: در نمایشگاه خودرو منطقه آزاد مازندران در قائم شهر بیش از ۳۰۰ خودرو از شرکت‌های معتبر وارد کننده خودرو‌های خارجی در دو سالن نمایشگاهی به معرض تماشا گذاشته شد.

رحمانی افزود: در این دوره از نمایشگاه علاوه بر خودرو‌های صفر کیلومتر خارجی، خودرو‌هایی با کارکرد تا پنج سال هم بنا به درخواست هم استانی‌ها عرضه شده است.

وی تنوع محصولات با شرایط اقساطی، تسهیلگری مناسب در پرداخت‌ها و تضمین قیمت واقعی خودرو با ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار خودرو را از ویژگی‌های نمایشگاه خودرو منطقه آزاد مازندران در قائم شهر عنوان کرد.

مدیر اجرایی نمایشگاه با اشاره به دغدغه مندی مردم نسبت به انتخاب و قیمت و نحوه پرداخت خودرو اظهار داشت: با تمهیدات به عمل آمده برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو برای تسهیل گری در واگذاری شرایطی خودرو ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت خودرو را به صورت پیش پرداخت و مابقی را در اقساط ۲۴ تا۳۶ ماهه دریافت خواهند کرد.

نمایشگاه خودروی منطقه آزاد مازندران که با استقبال بازدید کنندگان همراه است تا ۲۴ مهر از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مازندران در قائم شهر پذیرای هم استانی هاست.