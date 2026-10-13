۵ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های خراسان رضوی، مستعد اجرای طرح‌های آبخیزداری است که عملیات اجرایی در ۷۰۰ هزار هکتار به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در برنامه گفتگوی خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: از مجموع زمین های مستعد اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان، مطالعات این طرح‌ها در ۲ میلیون و هفتصد هزار هکتار انجام شده و تاکنون عملیات اجرایی در ۷۰۰ هزار هکتار به پایان رسیده است.

پوراکبر با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در کنترل سیلاب و فرسایش خاک افزود: از مجموع عرصه‌های مطالعه‌شده، حدود ۷۰۰ هزار هکتار به دلیل کمبود اعتبار وارد مرحله اجرا نشده و عملیات آبخیزداری در یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار نیز در دست اجراست.

وی با بیان اینکه اقدامات آبخیزداری در استان از دهه ۷۰ آغاز شده است، افزود: در سال‌های اخیر، نقشه سیل‌خیزی خراسان رضوی با همکاری مشاور تهیه شده است و اکنون مناطق مستعد وقوع سیلاب و فرسایش خاک در نقاط مختلف استان شناسایی شده‌اند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در تشریح تفاوت آبخیزداری و آبخوانداری بیان کرد: آبخیزداری مجموعه‌ای از اقدامات مکانیکی و زیستی در حوزه‌های آبخیز است که با هدف کنترل فرسایش، کاهش سرعت جریان رواناب‌های سطحی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، تقویت منابع آبی پایین‌دست و کاهش خسارت انجام می‌شود.

پوراکبر ادامه داد: آبخوانداری یکی از طرح‌های آبخیزداری است که با هدف پخش سیلاب و نفوذ دادن آب به زمین در خروجی حوزه‌های آبخیز اجرا می‌شود.

در ادامه این گفت‌و‌گو، محمدزاده، نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی، نیز آبخیزداری را از موضوعات مهم در حوزه کشاورزی و منابع آب کشور دانست و گفت: با توجه به تنش آبی در بخش عمده‌ای از کشور و همچنین فرسایش خاک، اهمیت اجرای این طرح‌ها بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات آبخیزداری در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: مجلس با توجه به اهمیت موضوع، اعتبارات مورد نیاز را در چارچوب بودجه پیش‌بینی و تصویب کرده است، اما میزان تحقق منابع مالی به شرایط اقتصادی کشور و تأمین درآمد‌های بودجه، از جمله درآمد‌های مالیاتی و صادرات نفت، بستگی دارد.

این نماینده مجلس افزود: در صورت تحقق منابع بودجه، امکان جبران عقب‌ماندگی‌ها در اجرای طرح‌های آبخیزداری فراهم خواهد شد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری گفت: پروژه‌های متعددی در سطح کشور در این حوزه تعریف شده‌اند که اجرای آنها به تأمین منابع مالی مناسب نیاز دارد.