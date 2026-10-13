گیر کردن دست یک کارگر حدوداً ۲۲ ساله در داخل میکسر یک کارخانه تولید سوسیس و کالباس واقع در شهرک صنعتی توس، مشهد منجر به فوت وی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، با اعلام این خبر گفت: این حادثه ساعت ۱۰:۳۲ امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله تیم‌های نجات از ایستگاه ۵۰،۳۶ و ۷ به محل اعزام شدند.

سرآتشیار معین رضا فرخنده، افزود: متأسفانه این کارگر جوان در حال نظافت داخل دستگاه میکسر بوده که دست وی در دستگاه گیر کرده و با توجه به شدت حادثه، عوامل اورژانس حاضر در محل، فوت وی را تأیید کردند.

وی تصریح کرد: همکاران آتش‌نشان با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات خارج کردن پیکر این کارگر را از داخل دستگاه انجام دادند و این عملیات در ساعت ۱۱:۰۲ به پایان رسید.

وی بیان کرد: علت حادثه در دست بررسی است، از مسئولان واحد‌های صنعتی و کارفرمایان خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کار، نصب حفاظ‌های ایمنی بر روی دستگاه‌های خطرآفرین و آموزش کامل نیرو‌ها اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری جلوگیری شود.