مردم مرزنشین کردستان با حضور پرشور در تجمعات شبانه، بار دیگر جلوه‌هایی از همبستگی ملی و پایبندی خود به میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با وجود فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، مردم با تکیه بر باور‌های دینی و آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر ایستادگی و حفظ همبستگی در برابر فشار‌های خارجی تأکید دارند.

حضور مستمر مردم در این تجمعات، در کنار مشکلات و دغدغه‌های معیشتی، بیانگر تداوم مشارکت بخشی از شهروندان در اجتماعات شبانه و ابراز مواضع آنان در قبال تحولات کشور است.