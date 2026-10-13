رئیس اداره تعمیرات ساختمان مدیریت خدمات شرکت ملی حفاری ایران از بازسازی و نوسازی کامل و تعمیرات جزیی و اضطراری ۳۵۷ دستگاه از کاروان‌های مستقر در موقعیت استقرار ۵۹ دکل حفاری چاه‌های نفت و گاز ناوگان این شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام قاسمی قاسموند روز سه شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به بازسازی و نوسازی کامل و تعمیرات جزیی و اضطراری ۳۵۷ دستگاه از کاروان‌های مستقر در موقعیت استقرار ۵۹ دکل حفاری چاه‌های نفت و گاز ناوگان این شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور، گفت: برای بازسازی و تعمیر این تعداد کاروان که توسط کارکنان این اداره در مدت ۱۸ ماه گذشته (ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵) انجام گردید، ۱۰۸ هزار و ۵۲۸ نفر ساعت وقت صرف شد.

او با بیان اینکه هر دکل حفاری ۳۳ کاروان شامل ۱۸ دستگاه در موقعیت دکل و ۱۵ دستگاه در محل اردوگاه دارد، افزود: با توجه به تعداد دکل‌های حفاری ناوگان شرکت، مجموع کاروان‌ها دو هزار و ۴۴۲ دستگاه است که بخشی اداری و عملیاتی از جمله کاروان اختصاصی رئیس دستگاه، کمپانی من، گل شناس، برق و مکانیک و درمانگاه و بخش دیگر شامل کاروان‌های استراحتگاهی، آشپزخانه، نانوایی، سالن غذاخوری، نمازخانه، ورزشی و سرویس‌های بهداشتی می‌باشد که از نظر ابعاد و امکانات متنوع و در ۳۳ نوع تقسیم بندی می‌شوند.

قاسمی قاسموند در زمینه کار‌های در دست اجرا در زمان حاضر اظهار کرد: هم اکنون بر حسب دستور مدیرعامل شرکت، بازسازی و نوسازی کاروان‌های دکل حفاری خشکی ۶۰ فتح و دکل دریایی مورب با استفاده از ظرفیت‌های این اداره در مراحل اجرا است و بازسازی تعداد دیگری از کاروان‌های دکل‌ها نیز در دستور کار می‌باشد که تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

رئیس اداره تعمیرات ساختمان مدیریت خدمات شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه تعداد کارکنان شاغل در این اداره ۲۳۰ نفر هستند، بیان داشت: بخش‌های تخصصی این مجموعه شامل واحد برنامه ریزی، نظارت، برآورد مقادیر کالا و مواد و هزینه‌ها، بازسازی کاروان‌ها، تاسیسات زیربنایی، تهویه، برق، لوله کشی، رنگ آمیزی، بنایی / ساختمانی، نجاری و واحد جوشکاری است که نظر به تنوع و حجم بالای کار، تلاش و همت مضاعف همکاران ارزشمند و جای تقدیر دارد