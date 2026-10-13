رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر نقش مسکن در تسهیل ازدواج و مقابله با کاهش جمعیت گفت: تأمین مسکن مناسب برای جوانان ضرورتی انکارناپذیر است و ارائه تسهیلات در این حوزه می‌تواند گره‌گشا باشد.

مسکن، مسئله‌ای اساسی برای ازدواج و نسل جوان است

مسکن، مسئله‌ای اساسی برای ازدواج و نسل جوان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار مدیرعامل بانک مسکن، مسکن را یکی از نیاز‌های اساسی نسل جوان دانست و بر ضرورت تلاش جدی مسئولان برای رفع مشکلات این حوزه تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن به همراه هیئت همراه، صبح امروز با آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری در این دیدار با تأکید بر نقش تعهد مسئولان در حل مشکلات کشور اظهار کرد: اگر هر فرد در هر جایگاهی بر اساس تعهد خود به نظام اسلامی، مردم و جامعه عمل کند، مشکلی بر زمین نخواهد ماند.

وی با اشاره به دغدغه‌های جوانان برای ازدواج افزود: در گذشته گاهی چند خانواده در یک خانه مشترک زندگی می‌کردند، اما این شیوه با شرایط و سبک زندگی امروز همخوانی ندارد و زوج‌های جوان به مسکن مستقل نیاز دارند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برخی آسیب‌های زندگی آپارتمانی بیان کرد: ساخت خانه‌های ویلایی، حتی با متراژ پایین، می‌تواند آرامش بیشتری برای خانواده‌ها فراهم کند.

امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت توجه جدی به تأمین مسکن تصریح کرد: ارائه تسهیلات در این حوزه می‌تواند گره‌گشا باشد. متأسفانه در برخی دولت‌ها انگیزه کافی برای پرداختن به مسئله مسکن وجود نداشت و حتی اقدامات دولت‌های دیگر نیز زیر سؤال می‌رفت، در حالی که مسکن مسئله‌ای اجتناب‌ناپذیر است و نقش مهمی در سامان‌بخشی به زندگی مردم دارد.

آیت‌الله حسینی بوشهری همچنین با اشاره به ارتباط مسئله مسکن با کاهش جمعیت گفت: امروز مسکن برای نسل جوان ما یک مسئله اساسی است و باید برای رفع مشکلات این حوزه تدابیر مؤثری اتخاذ شود.

وی در ادامه، جذب سرمایه‌های خیرین برای تقویت منابع بانک مسکن را پیشنهاد کرد و افزود: اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که افراد از منافع سپرده‌گذاری سرمایه‌های خود در بانک مسکن برای کشور آگاه شوند تا زمینه جذب منابع خیرین و استفاده از آنها در مسیر تأمین مسکن فراهم شود.

در ابتدای این دیدار، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن و حسین رهنما مدیرکل بانک مسکن استان قم، گزارشی از وضعیت و عملکرد این بانک در استان قم و سراسر کشور ارائه کردند.