

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در آیین افتتاح رویداد ملی صنایع خلاق (مانوین)، بر ضرورت تدوین رویکردی مبتنی بر حکمت در توسعه صنایع خلاق تأکید کرد و گفت: صنایع فرهنگی و فناوری‌های فرهنگی، چه سنتی و چه مدرن، از فرهنگ جدا نیستند و نمی‌توان آنها را پدیده‌هایی خنثی دانست، ازاین‌رو، صنایع خلاق هر کشور متناسب با زمینه‌های فرهنگی و تمدنی آن شکل می‌گیرند.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد و ساختار‌هایی از جمله سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور و ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در معاونت علمی ریاست جمهوری را به تصویب رسانده است.

وی با اشاره به مصوبات این شورا در حوزه‌هایی مانند اسباب‌بازی، صنایع دستی، موسیقی، بازی‌های رایانه‌ای، پویانمایی و صوت و تصویر فراگیر، بر لزوم عبور از مرحله سیاست‌گذاری و تمرکز بر اجرای مؤثر برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: مسئله اصلی این است که ساختار‌های ایجادشده تا چه اندازه می‌تواند مشکلات واقعی هنرمندان، تولیدکنندگان و شرکت‌های فعال در صنایع خلاق را برطرف کنند.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه به‌روزرسانی اسناد موجود و تدوین نقشه راه اجرایی همراه با شاخص‌های قابل ارزیابی را از الزامات توسعه این حوزه برشمرد و افزود: تعیین هدف و راهبرد، بدون مشخص‌کردن مسیر دستیابی به اهداف و شاخص‌های سنجش عملکرد، نمی‌تواند به خروجی مؤثر منجر شود، اسناد باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شوند که امکان ارزیابی نتایج آنها وجود داشته باشد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه صنایع خلاق، همگرایی میان نهاد‌های مرتبط را ضروری دانست و گفت: صنایع دستی، هنر، آموزش، تولیدات فرهنگی و دیگر بخش‌های صنایع خلاق میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده‌اند و اگر هر مجموعه به‌صورت جزیره‌ای عمل کند، فعالان این حوزه با سردرگمی و موانع بیشتری مواجه خواهند شد.

حجت الاسلام خسروپناه راه‌اندازی صندوق مستقل حمایت مالی از فعالان صنایع خلاق را از دیگر ضرورت‌های این حوزه دانست و افزود: هنرمندان و تولیدکنندگان برای تبدیل ایده‌های خود به محصولات و کسب‌وکار‌های پایدار به حمایت مالی نیاز دارند و راه اندازی سازوکاری مشخص برای تأمین منابع مالی می‌تواند به تقویت فعالیت‌های خلاقانه کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رشته‌های صنایع خلاق در هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها و راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری تخصصی در این حوزه گفت: ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های صنایع خلاق کافی نیست و توسعه زیرساخت‌های تخصصی باید متناسب با گستردگی این حوزه و نیاز‌های فعالان آن دنبال شود.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه همچنین با انتقاد از نامناسب بودن ساختمان هنرستان هنر‌های زیبا در اصفهان ادامه داد: این هنرستان تقریبا تعطیل است و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی مجدد آن، ضرورت دارد وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای احیای این مجموعه اقدام کنند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح فرایند‌های صدور مجوز را از دیگر الزامات رونق صنایع خلاق برشمرد وادامه داد: صدور مجوز‌ها در برخی موارد با سلیقه‌های متفاوت و تأخیر‌های طولانی همراه است؛ درحالی‌که فرایند‌های هوشمند، سریع و سامانه‌ای و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند از سردرگمی متقاضیان جلوگیری کند.

خسروپناه همچنین کاهش موانع مالیاتی و تسهیل شرایط فعالیت تولیدکنندگان صنایع خلاق را ضروری دانست و افزود: اعمال فشار‌های مالیاتی از ابتدای فعالیت می‌تواند مانع شکل‌گیری و رشد کسب‌وکار‌های نوپا شود؛ بنابراین، حمایت از تولیدکنندگان و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی باید متناسب با شرایط این بخش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در تعرفه‌های محصولات وارداتی صنایع خلاق ادامه داد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌ها و تعهدات مالیاتی مواجه‌اند، پایین‌بودن تعرفه محصولات وارداتی می‌تواند رقابت را برای فعالان داخلی دشوار کند و لازم است این سیاست‌ها با هدف حمایت از تولید داخلی مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویت دیپلماسی صنایع خلاق و رفع موانع صادرات محصولات فرهنگی را از الزامات توسعه این بخش دانست و تأکید کرد: ارتباطات بین‌المللی و حضور در بازار‌های خارجی، علاوه بر گسترش فرصت‌های صادراتی، برای رشد و توسعه صنایع خلاق در داخل کشور نیز اهمیت دارد.