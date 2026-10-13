معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هم اکنون ۳۶ هزا تخت خوابگاهی در حوزه بهداشت و درمان در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود حبیبی در مراسم افتتاح چهار واحد خوابگاهی متاهلان در مراغه افزود: تکمیل این تعداد خوابگاه دانشجویی ۳۷ همت نیاز دارد و امسال فقط ۳.۷ دهم همت اعتبار دولتی به این موضوع تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه حوزه آموزش وزارت بهداشت و درمان به ۵۰ هزار تخت خوابگاهی نیاز دارد از خیران خواست در این حوزه حتی با مبالغ اندک مشارکت کنند.

حبیبی اضافه کرد: از تخت‌های خوابگاهی وزارت بهداشت و درمان، یک هزار و ۳۷۰ تخت به متاهلان اختصاص دارد و تاپایان سال نیز ۳۰۰ تخت جدید به این تعداد اضافه خواهد شد.

معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت گفت: تعداد تخت‌های خوابگاهی وزارت بهداشت و درمان در کشور ۱۰۰ هزار تخت است و توسعه خوابگاه‌های متاهلان در راستای جوانی جمعیت در اولویت است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز گفت: در حمایت از طرح جوانی جمعیت چهار واحد خوابگاهی هر کدام با زیربنای ۸۰ متر مربع با اعتبار هفت میلیارد تومان به بهره برداری رسید. میر موسی میرنژاد افزود: هم اکنون در این دانشکده یک هزار و ۲۰۰ دانشجو در ۱۸ رشته تحصیلی مشغول هستند.