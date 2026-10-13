به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مازندران از دستگیری یک قاچاقچی حرفه‌ای سابقه دار که قصد انتقال مواد مخدر به مازندران را داشت در شهرستان آمل خبر داد.

سرهنگ جعفری درباره این خبر بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ‌هایی از قاچاقچی سابقه دار به دست آوردند که بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: مأموران با رصد اطلاعاتی دریافتند متهم قصد داشت که در پوشش خانواده و جاساز حرفه‌ای در خودرو، ماده مخدر را منتقل کند که با هوشیاری پلیس خودرو متوقف گردید.

سرهنگ جعفری خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از خودروی متهم، موفق شدند مقدار ۱۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش را کشف کنند.