مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تداوم عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از فراز استان سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از فراز استان می‌باشد که سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی افزود: همچنین با توجه به ماهیت فصل احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای در دیگر مناطق استان دور از انتظار نیست.

به گفته سبزه زاری؛ تا اوایل هفته آینده نیز به ویژه در صبحگاه و شامگاه، شاهد افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۳ و ایذه با دمای ۱۹.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۲ و کمینه دمای ۲۵.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.