مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید از ضرورت رفع موانع ساخت‌وساز، شناسایی واحد‌های بلاتکلیف و بهره‌گیری از حمایت‌های مالی برای آماده‌سازی و تحویل مسکن‌های حمایتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن، بر لزوم تصمیم‌گیری فوری درباره واحدهای فاقد متقاضی تأکید کرد.

وی خواستار پیگیری ویژه این موضوع در شهرهای جدید سهند، پرند، مهستان، گلبهار و بهارستان و اتخاذ راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف واحدهای بلاتکلیف شد.

ملکی همچنین تسریع در اجرای طرح‌های دارای پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد و حمایت از متقاضیان مشمول دهک‌های حمایتی را از اولویت‌های این حوزه اعلام کرد.

وی بر معرفی سریع متقاضیان واجد شرایط در طرح‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد برای دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن تأکید کرد.

در ادامه این نشست، فرزاد حسنی، عضو هیأت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، از برنامه تحویل حدود ۷ هزار واحد مسکونی تا پایان آبان‌ماه خبر داد.

به گفته وی، یک‌هزار و ۱۹۴ واحد به پیشرفت کامل رسیده و آماده افتتاح و تحویل است.

همچنین یک‌هزار و ۶۵۴ واحد با پیشرفت ۹۵ تا ۹۸ درصد و ۴ هزار و ۳۱۰ واحد با پیشرفت ۹۰ تا ۹۵ درصد در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.

حسنی بر ضرورت رفع موانع باقی‌مانده و تمرکز شرکت‌های عمران شهرهای جدید بر تکمیل این واحدها تأکید کرد.

وی پیشرفت فیزیکی طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید را ۴۳.۸ درصد اعلام کرد.

در پایان نشست، بر پیگیری مصوبات، تسریع در رفع مشکلات اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مالی و حمایتی برای تکمیل و تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی تأکید شد.