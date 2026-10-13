به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس اطلاعیه این ستاد، بارش تگرگ و رعد و برق، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، دار بست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای، افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از مخاطرات این سامانه بارشی است.

بر اساس این اطلاعیه این سامانه بارشی تا روز جمعه ۲۴ مهر ادامه دارد.