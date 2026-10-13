بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار، از زمان رونمایی سامانه حسام بانک مرکزی تا ۲۱ مهرماه، ۸۱ هزار و ۳۶۸ نفر به این سامانه مراجعه کرده و در مجموع درخواست تعیین تکلیف برای یک میلیون و ۶۳۰ هزار و ۸۹۱ حساب در آن به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سامانه «حسام» با هدف مدیریت حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی، شفاف‌سازی جریان‌های مالی و فراهم‌کردن امکان مشاهده و بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد و مسکوت، راه‌اندازی شده است.

کاربران پس از احراز هویت می‌توانند فهرست حساب‌های خود را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش‌شده اقدام کنند. در این فرآیند، درخواست بستن حساب به‌صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی نداشتن موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده آن به حساب پایه انتخاب‌شده از سوی متقاضی منتقل می‌شود.

هموطنان برای استفاده از خدمات این سامانه می‌توانند به نشانی hesam.cis.cbi.ir مراجعه کنند.