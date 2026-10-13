نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تهدید‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با وجود شکست در جنگ اخیر مقابل ایران نشانه استیصال آمریکا است و کشوری که به ادعای خود قدرت دارد و می‌تواند اقدامی انجام دهد، نیازی به تهدید ندارد؛ اما آمریکا که در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام مانده است، به تهدید‌های خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حمیدرضا حاجی‌بابایی تهدید‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با وجود شکست در جنگ اخیر مقابل ایران را نشانه استیصال آمریکا دانست و گفت: کشوری که به ادعای خود قدرت دارد و می‌تواند اقدامی انجام دهد، نیازی به تهدید ندارد؛ اما آمریکا که در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام مانده است، به تهدید‌های خود ادامه می‌دهد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، راهبرد‌های آمریکا را شکست‌خورده دانست و افزود: آمریکا در جنگ تحمیلی علیه کشورمان انتظار داشت هم‌پیمانانش با این کشور همراه شوند، اما آنها از همراهی با اقدامات ترامپ خودداری کردند. این رویه نشان می‌دهد که آمریکا در اقدامات خود در منطقه تنها مانده و با مشکل مواجه شده است. بر همین اساس، به گفته وی، تنهایی آمریکا در کنار ایستادگی جبهه مقاومت، سرانجام به خروج نیرو‌های این کشور از عراق منجر شد و قطعاً نیرو‌های آمریکایی از سایر کشور‌های منطقه نیز اخراج خواهند شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ترامپ به دلیل شکستی که طی یک سال گذشته از ایران متحمل شده، در حقیقت در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران به گفتاردرمانی روی آورده است تا شکستی را که از نیرو‌های مسلح کشورمان و ملت ایران متحمل شده، کتمان کند.

او با بیان اینکه مردم ایران به گفتمان فریبکارانه و توخالی آمریکا، به‌ویژه ترامپ، در قبال ایران پی برده‌اند، گفت: نسخه‌های آمریکا، از جمله تلاش برای ترساندن مردم ایران با تهدید‌ها و اظهارات خود، کشاندن دوباره همسایگان ایران به جنگ علیه کشورمان یا ترغیب هم‌پیمانان خود به جنگ با ایران، هیچ‌یک برای ملت ایران، مردم و کشور‌های منطقه و هم‌پیمانان آمریکا راهگشا نخواهد بود.

حاجی بابایی با اشاره به خروج آمریکا از عراق عنوان کرد: جبهه مقاومت در تمام این سال‌ها، با وجود وارد کردن ضربات سنگین به دشمنان و متحمل شدن آسیب‌هایی، توانسته است انسجام خود را حفظ کند و با تمام توان و با بهره‌گیری از تاکتیک‌ها و جنگ‌های نامتقارن، به نتایج موردنظر دست یابد که خروج نیرو‌های آمریکا از عراق نمونه‌ای از آن است.

او تأکید کرد: کشور‌های منطقه باید بدانند که هیچ راهی جز مقاومت در برابر دشمنان خارجی و همبستگی میان کشور‌های منطقه وجود ندارد. آمریکا نیز در جنگ‌های اخیر نشان داد که نمی‌تواند امنیت کشور‌های منطقه را تأمین کند و گزینه مناسبی برای تأمین امنیت آنها نیست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا فقط به دنبال تأمین امنیت شهروندان خود و ثروت‌اندوزی از طریق تصاحب نفت کشور‌های منطقه است، گفت: به عبارت دیگر، آمریکا نه‌تنها کمکی به منطقه نمی‌کند، بلکه امنیت آن را نیز از بین می‌برد. از این رو، خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق نویدبخش روز‌های روشن‌تری برای کشور‌های منطقه خواهد بود.

حاجی بابایی در ادامه، درباره لزوم توجه هم‌زمان به جنگ و مذاکره گفت: مذاکره و جنگ تفکیک‌ناپذیرند و در همین زمان، مذاکره نیز در جریان است؛ اما مذاکره باید از موضع قدرت انجام شود، زیرا هر سخنی که موجب ضعف و تزلزل شود یا این تصور را در آمریکا ایجاد کند که ایران ضعیف است، به اقتدار ملت آسیب می‌زند.

او خاطرنشان کرد: ما باید هم قدرتمندانه سخن بگوییم و هم در مذاکره قدرت خود را نشان دهیم و مطالبات و خواسته‌های خود را با اقتدار پیگیری کنیم. به عبارت دیگر، مطالبات مردم را تنها از موضع قدرت می‌توان محقق کرد.