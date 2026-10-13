به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری استان در پانزدهمین جلسه شورای معاونین دادگستری با تبریک میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام علیها و روز پرستار گفت: پرستاران و کادر درمان زحمت کشان عرصه سلامت هستند که در سخترین روز‌ها مردم را تنها نگذاشته‌اند و خدمات ارزنده‌ای ارائه کرده‌اند که واقعاً جای تقدیر و تشکر دارد.

علی نژاد در ادامه به فرمایش اخیر ریاست قوه قضائیه اشاره و گفت: موضوع نفوذ که رهبر شهید انقلاب هم به آن بسیار تاکید داشتند امر مهمی است که باید دستگاه قضایی در کنار سایر نهاد‌های امنیتی به آن پرداخت عمقی و دقیق داشته باشد و همچنین اطلاع رسانی‌های موثری هم به عموم جامعه صورت گیرد.

وی افزود: دشمن که در تمام میدان‌ها شکست خورده است اتحاد و انسجام مردم را نشانه گرفته است، لذا باید هوشیار بود و هر اقدامی که بوی تفرقه افکنی و برهم زدن وحدت و انسجام ملی را داشته باشد در نطفه باید خفه شود.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موضوع ارجاع هوشمند پرونده‌ها اشاره و گفت: ارجاع هوشمند پرونده گامی مهم برای افزایش اعتماد عمومی، تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده هاست و باید با جدیت دنبال شود که در استان هم این امر در حال اجرا هست.

وی افزود: اخذ ضمانت الکترونیک هم از خدمات بسیار ارزشمند است و تسریع در روند رسیدگی به پرونده را کمک می‌کند و لازم است معاونت فناوری در سریعترین زمان ممکن در سطح استان این امر را عملیاتی کند.

مقام ارشد قضایی استان به دادستان‌های استان هم تاکید کرد، نسبت به نظارت مستمر بر وضعیت بازار با توجه به وضعیت کنونی کشور اقدام نمایند و از هر گونه سوءاستفاده و تخلفی که معیشت مردم را با مشکل مواجه می‌کند جلوگیری کنند.

علی نژاد به رئیس و دادستان شهرستان‌های مرزی که گمرک در آنها فعال است تاکید کرد ورود کالا‌های اساسی را رصد کنند و هر گونه مانعی که در روند ترخیص کالا‌های ضروری و اساسی مردم وجود داشته باشد فوراً مرتفع نمایند.

توجه به زندان‌ها و بازدید‌های هدفمند از زندانها، دیگر تاکید علی نژاد بود که از معاونین خود آن را مطالبه کرد

در ادامه دستورات جلسه طرح و هریک از معاونین به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.