سرپرست وزارت نفت در سفر به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در دوران جنگ تحمیلی سوم را با هدف تسریع در بازگشت ظرفیت‌های ازدست‌رفته به چرخه تولید و تأمین پایدار گاز کشور در آستانه فصل سرد سال بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد پس از انتصاب به‌عنوان سرپرست وزارت نفت، امروز (سه‌شنبه، ۲۱ مهر) در نخستین سفر عملیاتی خود به ارزیابی میدانی پیشرفت عملیات بازسازی، بررسی موانع و چالش‌های پیش‌رو و پیگیری اقدام‌های لازم برای تسریع در تکمیل تعمیرات و بازگرداندن ظرفیت‌های ازدست‌رفته به چرخه تولید می‌پردازد، موضوعی که با نزدیک‌شدن به روز‌های سرد سال و افزایش اهمیت آمادگی تأسیسات گازی برای تأمین نیاز بخش‌های مختلف کشور، اهمیتی دوچندان دارد.

در جریان جنگ تحمیلی سوم، شماری از پالایشگاه‌های گازی کشور در منطقه پارس جنوبی هدف حمله دشمن قرار گرفتند و آسیب دیدند که این حمله‌ها به از دست رفتن بخشی از ظرفیت فرآورش و تولید گاز کشور منجر شد.

پس از این حمله‌ها، وزارت نفت با بسیج امکانات و ظرفیت‌های فنی و اجرایی، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه تأمین پایدار گاز کشور، به‌ویژه در روز‌های سرد سال فراهم شود.

سرپرست وزارت نفت در این سفر افزون بر پالایشگاه‌های گازی، از تاسیسات پتروشیمی نیز بازدید می‌کند. برگزاری نشست ارزیابی روند بازسازی زیرساخت‌های انرژی پارس جنوبی از دیگر برنامه‌های این سفر است.