جایزه «دستکش ننه عصمت» که طی بیش از یک دهه به نمادی از تقدیر مردمی و انقلابی از فعالان عرصه‌های فرهنگ، هنر و رسانه تبدیل شده است، در ادوار مختلف، چهره‌های گوناگونی را به پاس کنشگری‌هایشان مورد تکریم قرار داده است. مروری بر ادوار پنجم تا شانزدهم این رویداد، تنوع حوزه‌های فعالیت برگزیدگان را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جایزه «دستکش ننه عصمت» به عنوان نشان افتخاری برای اهالی فرهنگ و هنر، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴، همواره کوشیده است تا چهره‌های شاخصی را که در بزنگاه‌های مختلف زمانی، حضوری مؤثر و انقلابی داشته‌اند، ارج نهد.

برگزیدگان ادوار اخیر این رویداد عبارتند از:

دوره ۵ (۱۳۹۳): مسعود ده‌نمکی (کارگردان) و سیدمسعود شجاعی طباطبایی (کارتونیست).

دوره ۶ (۱۳۹۴): محمدباقر مفیدی‌کیا (برای فعالیت‌های هنری نظیر «لکه»، «ایستاده‌ایم» و تیزر «دختر شینا»).

دوره ۷ (۱۳۹۵): محسن اردستانی رستمی (برای فعالیت‌های سایبری و مستندسازی).

دوره ۸ (۱۳۹۶): مهدی نقویان.

دوره ۹ (۱۳۹۷): زهرا چخماقی (به پاس تلاش‌های رسانه‌ای در صداوسیما).

دوره ۱۰ (۱۳۹۸): میلاد گودرزی (فعال رسانه‌ای و سردبیر آوانت‌تی‌وی و برنامه «شهرداد»).

دوره ۱۱ (۱۳۹۹): حمیدرضا یحیی‌زاده (ناخدای نفتکش) و کلر ژوبرت (نویسنده ادبیات کودک).

دوره ۱۲ (۱۴۰۰): میکائیل براتی (گرافیست و تصویرساز).

دوره ۱۳ (۱۴۰۱): حجت‌الاسلام نعیمی (سرپرست گروه ماح) و سیدمحمدجواد طاهری (هنرمند انقلابی).

دوره ۱۴ (۱۴۰۲): محسن مقصودی (تهیه‌کننده برنامه «ثریا»).

دوره ۱۵ (۱۴۰۳): فاطمه خطیب (فعال جهادی).

دوره ۱۶ (۱۴۰۴): بهروز افخمی (فیلمساز پیشکسوت).