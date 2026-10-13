سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات ترامپ، درباره کمک چین و روسیه به ایران تاکید کرد: پکن بر ادامه تلاش‌های سازنده خود برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه ادامه می‌دهد.

واکنش چین به اظهارات ترامپ درباره کمک پکن و مسکو به ایران

واکنش چین به اظهارات ترامپ درباره کمک پکن و مسکو به ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مائونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز سه‌شنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) در نشست خبری این وزارتخانه، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه باور ندارد چین و روسیه به ایران کمک کنند، گفت: چین بار‌ها موضع خود را در این زمینه به‌روشنی بیان کرده است.

این دیپلمات چینی افزود: پکن از طریق همکاری با کشور‌های مربوط و جامعه بین‌المللی، همچنان به تلاش‌های سازنده خود برای احیای صلح، ثبات و توسعه در خاورمیانه ادامه خواهد داد.

دونالد ترامپ روز دوشنبه، در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره کمک پکن و مسکو به تهران، در پیامی اعلام کرده بود که باور ندارد چین و روسیه به ایران کمک کنند و افزوده بود که چنین اقدامی می‌تواند برای این دو کشور هزینه‌بر باشد.