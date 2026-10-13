امین سینایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس فارس، از هدف‌گذاری یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی تعهد خیرین مدرسه‌ساز استان در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان از این تعهد محقق شده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سینایی در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان فارس اظهار کرد: میزان تعهد خیرین مدرسه‌ساز استان از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید که نشان‌دهنده رشد سه‌برابری است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تحقق کامل تعهدات خیرین در سال جاری افزود: هدف‌گذاری امسال یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و امیدواریم تا پایان سال از این میزان نیز عبور کنیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس فارس با اشاره به تعامل سازنده خیرین مدرسه‌ساز و مجموعه نوسازی مدارس استان بیان کرد: این همکاری نقش مؤثری در پیشبرد نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی داشته و فارس را در شمار استان‌های پیشتاز کشور در این زمینه قرار داده است.

سینایی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی نهضت مدرسه‌سازی در استان به ۷۰ درصد رسیده است، گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال آینده این نهضت در استان فارس به اتمام برسد و جشن پایان نهضت مدرسه‌سازی را با حضور خیرین برگزار کنیم.

وی با تأکید بر نقش پررنگ خیرین در اجرای این طرح افزود: شمار زیادی از پروژه‌های نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی استان با مشارکت خیرین در حال اجراست و این مشارکت نقش مهمی در تکمیل و بهره‌برداری از فضا‌های آموزشی مورد نیاز دارد.