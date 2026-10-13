به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاروان راهیان نور دانش‌آموزی شهرستان پلدشت با حضور ۴۵۰ نفر از دانش‌آموزان، به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور اعزام شد

این اردو با هدف آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام، تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری به نسل نوجوان برگزار می‌شود.

دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این سفر معنوی، ضمن بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دفاع مقدس شمال غرب کشور، با بخش‌هایی از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی و جانفشانی‌های رزمندگان در راه دفاع از میهن آشنا می‌شوند.

تقویت هویت ملی و دینی، زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج روحیه خودباوری، وحدت و همبستگی در میان دانش‌آموزان از دیگر اهداف اعزام این کاروان است.