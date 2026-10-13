به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به ۲۳ مهر ماه روز ملی سل گفت: در این مدت از دو هزار ۴۰۷ تَن مشکوک به بیماری سل نمونه گیری شده و ۷۲ بیمار مثبت شناسایی شده است.

یحیی میرزاده با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام و درمان کامل بیماران افزود: تشخیص و درمان بیماری سل در نظام بهداشتی کشور به‌صورت رایگان است و مراجعه به‌موقع افراد دارای علائم مشکوک به مراکز خدمات جامع سلامت، نقش مهمی در شناسایی بیماران، پیشگیری از انتقال بیماری و حفظ سلامت جامعه دارد.

وی گفت: سل ریوی یک بیماری عفونی و قابل درمان است که عامل این بیماری باکتری «مایکوباکتریوم توبرکلوزیس» است و انتقال آن از طریق هوا و به دنبال انتشار ذرات عفونی از سوی فرد مبتلا به سل ریوی صورت می‌گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: بیماران مبتلا در صورت تشخیص دیر هنگام بیماری و درمان مناسب، ممکن است هنگام سرفه و صحبت‌کردن، عامل بیماری را در هوا منتشر کرده و موجب انتقال آن به دیگران شوند.

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میرزاده گفت: سرفه بیش از دو هفته، به‌ویژه سرفه همراه با خلط، تب، کاهش وزن، کاهش اشتها، بی‌حالی، تعریق شبانه و احساس ضعف عمومی از مهم‌ترین علائم مشکوک به سل ریوی است.

وی افزود: افراد دارای این علائم باید برای بررسی و آزمایش‌های تشخیصی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

میرزاده گفت: علاوه بر انتقال تنفسی، مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه و آلوده به عامل سل حیوانی نیز می‌تواند موجب انتقال برخی انواع این بیماری شود؛ ازاین‌رو، استفاده از شیر و فرآورده‌های لبنی سالم و پاستوریزه اهمیت دارد.

شعار امسال روز ملی سل «بله! ما می‌توانیم به سل پایان دهیم؛ با هدایت دولت‌ها و حمایت ملت‌ها» است.