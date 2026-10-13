به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با توجه به حضور تیم تراکتور تبریز در لیگ نخبگان آسیا و شرایط پروازی این تیم، سازمان لیگ فوتبال دیدار این تیم مقابل صنعت نفت آبادان در هفته دهم را تغییر داد.

بر این اساس زمان دیدار این دو تیم از روز چهارشنبه ۲۹ مهر به روز پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۷ تغییر کرد.

همچنین دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و گل گهر سیرجان در هفته یازدهم به دلیل حضور تیم گل گهر در لیگ آسیا لغو به زمان دیگری موکول شد.