به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گسترش فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی را یکی از برنامه‌های این وزارتخانه در جامعه کار و تولید عنوان کرد و گفت: به همین منظور هجدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه جامعه کارگری در رشته‌های قرائت، حفظ و مفاهیم در سه سطح کارگران، همسران و فرزندان آنها برگزار می‌شود.

وی افزود: کارگران فعال در محیط‌های کارگری تا ۲۵ مهرماه فرصت دارند در این مسابقات ثبت‌نام کنند.

احمدی با بیان اینکه امسال محوریت کار به خانه‌های کارگر استان‌ها اعلام شده است، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا دفاتر خانه کارگر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در پایان یادآور شد: زمان برگزاری این مسابقات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد.