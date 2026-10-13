۲۵ مهر؛ آخرین مهلت ثبتنام هجدهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری
متقاضیان شرکت در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه جامعه کارگری تا ۲۵ مهر فرصت دارند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گسترش فعالیتهای فرهنگی و قرآنی را یکی از برنامههای این وزارتخانه در جامعه کار و تولید عنوان کرد و گفت: به همین منظور هجدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه جامعه کارگری در رشتههای قرائت، حفظ و مفاهیم در سه سطح کارگران، همسران و فرزندان آنها برگزار میشود.
وی افزود: کارگران فعال در محیطهای کارگری تا ۲۵ مهرماه فرصت دارند در این مسابقات ثبتنام کنند.
احمدی با بیان اینکه امسال محوریت کار به خانههای کارگر استانها اعلام شده است، گفت: علاقهمندان میتوانند از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا دفاتر خانه کارگر نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در پایان یادآور شد: زمان برگزاری این مسابقات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد.