معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از هدف‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان تعهد خیرین برای مدرسه‌سازی در سال جاری خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا راشکی در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان فارس گفت: تاکنون بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از تعهدات امسال خیرین مدرسه‌ساز محقق و ثبت شده است.

وی افزود: سال گذشته خیرین مدرسه‌ساز در جشنواره‌ها و در طول سال، بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت و توسعه مدارس تعهد کردند که طرح‌های مربوط به این تعهدات در قالب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی در حال اجراست.

راشکی با اشاره به آغاز جشنواره‌های استانی تکریم خیرین مدرسه‌ساز از استان فارس گفت: جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز در ۳۱ استان کشور به‌ترتیب تا پایان آذرماه برگزار می‌شود و همایش ملی تکریم خیرین نیز در دی‌ماه امسال برگزار خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌ها در توسعه فضا‌های آموزشی افزود: تحقق اهداف مدرسه‌سازی به همراهی خیرین، دولت، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سایر منابع مشارکتی نیاز دارد.

وی همچنین از معرفی بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه آموزشی در سامانه بساز مدرسه خبر داد و گفت: این سامانه با هدف معرفی نیاز‌های مدرسه‌سازی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در ساخت و تجهیز مدارس طراحی شده است.

راشکی افزود: در این سامانه، نیاز‌های مختلف آموزشی از ساخت مدارس یک‌کلاسه روستایی تا تکمیل مجتمع‌های آموزشی، تأمین تجهیزات هوشمندسازی و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی معرفی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت خیرین و حمایت دولت، کمبود‌های فضا‌های آموزشی برطرف و زمینه دسترسی دانش‌آموزان به مدارس استاندارد فراهم شود.