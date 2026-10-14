به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسعود ترابی سرپرست پارک ملی توران گفت : این متخلفان با تلاش محیطبانان پاسگاه محیط‌بانی زمان‌آباد دستگیر شدند و به همراه آنها لاشه یک رأس گوسفند وحشی ماده و ادوات شکار کشف شد.

ترابی افزود: در این عملیات یک قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو، ۱۹ تیر فشنگ، دو دستگاه دوربین، سه قبضه کارد و چاقو و دو عدد کوله‌پشتی از متخلفان ضبط شد.

متخلفان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.