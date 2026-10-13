رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تولید داخلی سامانه‌های ابزار دقیق و کنترل صنعتی مورد نیاز صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و فولاد خبر داد و گفت: این تجهیزات با رعایت استاندارد‌های روز و اتکا به دانش متخصصان داخلی، برای تأمین نیاز صنایع راهبردی کشور تولید می‌شوند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد در سالن اجلاس سران با تأکید بر نقش فناوری هسته‌ای در توسعه صنایع کشور گفت: سازمان انرژی اتمی با بومی‌سازی تجهیزات و سامانه‌های ابزار دقیق و کنترل صنعتی، زمینه تأمین نیاز صنایع راهبردی کشور را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اهمیت سامانه‌های کنترل و ابزار دقیق در صنایع راهبردی گفت: بخش‌های حساس صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، فولاد و سایر صنایع، به سامانه‌هایی وابسته‌اند که وظیفه کنترل و مدیریت فرایند‌های صنعتی را بر عهده دارند و آسیب به این بخش‌ها می‌تواند فعالیت و بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی را مختل کند.

اسلامی با بیان اینکه تأمین و تعمیر برخی از این تجهیزات از خارج کشور با محدودیت مواجه است، افزود: سازمان انرژی اتمی ایران با تکیه بر توان داخلی و دانش متخصصان کشور، تولید این تجهیزات را با رعایت استاندارد‌های روز دنبال کرده و محصولات مورد نیاز صنایع را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر اینکه فناوری هسته‌ای تنها به کاربرد‌های محدود در یک حوزه خاص اختصاص ندارد، گفت: فناوری هسته‌ای، فناوری زندگی، اقتدار و پیشرفت است و مردم ایران حق دارند از ظرفیت‌های این فناوری پیشرفته بهره‌مند شوند.

اسلامی با اشاره به نقش جوانان متخصص در تحقق دستاورد‌های علمی و فناورانه کشور افزود: میانگین سنی همکارانی که در بخش‌های مختلف سازمان انرژی اتمی در مسیر توسعه و شکوفایی فناوری فعالیت می‌کنند، حدود ۳۵ سال است و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند نیروی انسانی جوان کشور است.

وی ادامه داد: دستاورد‌های حاصل از تلاش متخصصان ایرانی، با اتکا به ساختار‌ها و سازوکار‌های موجود، به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی و توسعه است و این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت بیشتر در حوزه‌های علمی، صنعتی و فناورانه باشد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت استاندارد و کیفیت در فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی گفت: استاندارد یکی از ارکان اساسی توسعه فناوری است و بدون توجه جدی به آن، دستیابی به پیشرفت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

اسلامی با بیان اینکه استاندارد نباید صرفاً به دریافت نشان استاندارد برای کالا‌ها و خدمات محدود شود، افزود: استاندارد باید فراگیر و همه‌جانبه باشد و تمام مراحل تولید، بهره‌برداری و استفاده از منابع را در بر بگیرد. هدف نهایی نیز باید دستیابی به تولید باکیفیت، بادوام، پویا و رقابت‌پذیر باشد.

وی با اشاره به ضرورت واقعی‌شدن شرایط تولید و قیمت‌ها گفت: زمانی می‌توان مفهوم استاندارد را به‌درستی محقق کرد که کیفیت محصولات، دوام و کارایی آنها و همچنین شرایط اقتصادی تولید مورد توجه قرار گیرد، چنین رویکردی به مصرف صحیح منابع کمک می‌کند و می‌تواند در کاهش ناترازی‌های مختلف کشور مؤثر باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پایان تأکید کرد: استاندارد باید به بخشی از شیوه زندگی و رویکرد تولیدی کشور تبدیل شود و حرکت در مرز‌های دانش و دستیابی به دستاورد‌های فناورانه، متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های ملت ایران دنبال شود.