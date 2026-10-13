

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عضو هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز فارس در مراسم تجلیل از خیرین مدرسه ساز فارس از مشارکت بیش از ۲ هزار خیر در حوزه مدرسه‌سازی خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ درصد ظرفیت‌های آموزشی استان با مشارکت خیرین و همکاری دولت و سازمان نوسازی مدارس ایجاد شده است.

میرباقری با اشاره به فعالیت مجمع خیرین مدرسه‌ساز فارس از سال ۱۳۷۸ گفت: خیرین استان در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه فضا‌های آموزشی، نقش مؤثری ایفا کرده‌اند و این مشارکت در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.

وی با اشاره به افزایش تعهدات محقق‌شده خیرین مدرسه‌ساز افزود: این رقم در سال گذشته تا حدود مهرماه نزدیک به ۱۲ همت بود که با اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، به ۲۰ همت افزایش یافت.

عضو هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز فارس همچنین از تجلیل ویژه از نزدیک به ۴۰ خیر در این مراسم خبر داد و گفت: امسال به جای اهدای هدایای معمول به خیرین، تهیه بسته‌های حمایتی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار در دستور کار قرار گرفت.

میرباقری افزود: در همین راستا، ۲۵۰ کیف مدرسه به‌عنوان نماد این طرح در نظر گرفته شده است تا با مشارکت خیرین، زمینه تأمین لوازم تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی خیرین، صنایع، بانک‌ها و دیگر بخش‌های مسئولیت‌پذیر، گام‌های مؤثرتری برای توسعه عدالت آموزشی و بهبود فضا‌های تحصیلی در استان فارس برداشته شود.