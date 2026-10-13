به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدهادی سبحانیان در جریان نشست سخنگوی دولت با خبرنگاران، اظهار کرد: بررسی آمار‌های ۶ ماهه نخست سال جاری حاکی از تحقق ۳۸.۲ درصدی پیش‌بینی‌های سالانه مالیاتی است که با روند تاریخی ۳۵ تا ۴۰ درصدی سال‌های گذشته انطباق کامل دارد. در این بازه زمانی، دولت موفق به وصول ۱۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل‌توجه ۵۶ درصدی را ثبت کرده است.

وی ادامه داد: تاثیرات مثبت این جریان درآمدی تنها محدود به خزانه دولت نبوده و بخش بزرگی از آن به طور مستقیم در خدمت مدیریت شهری و رفاه عمومی قرار گرفته است. دولت در ۶ ماهه ابتدای امسال بالغ بر ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز کرده است.

سبحانیان افزود: عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با رشد ۸۲ درصدی و سهم اختصاص‌یافته به حوزه‌های سلامت، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش با رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

وی با بیان اینکه آثار وصول درآمد‌های مالیاتی به تأمین منابع خزانه محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این منابع در مسیر توسعه خدمات عمومی و مدیریت شهری هزینه می‌شود و دولت در شش‌ماهه نخست امسال، بالغ بر ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز کرده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش حمایت‌های مالی از بخش‌های خدمات‌رسان گفت: بررسی جزئی‌تر تخصیص منابع نشان می‌دهد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض ارزش افزوده در مقایسه با سال گذشته ۸۲ درصد افزایش یافته و سهم اختصاص‌یافته به حوزه‌های سلامت، ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش با رشد ۹۳ درصدی همراه بوده است. این ارقام بیانگر آن است که هوشمندسازی نظام مالیاتی، علاوه بر کمک به تأمین بودجه جاری کشور، زمینه ایجاد منابع پایدار برای توسعه زیرساخت‌های محلی و تقویت خدمات عمومی را نیز فراهم کرده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسشی درباره زمان به‌روزرسانی اطلاعات مؤدیان مالیاتی، با اشاره به دستاورد‌های سامانه‌های هوشمند مالیاتی اظهار کرد: به‌روزرسانی اطلاعات مؤدیان از جمله دستاورد‌های برجسته کشور است. همچنین استرداد مالیات به مؤدیان که همواره به دلیل تأخیر یا پرداخت کمتر از میزان مورد انتظار، یکی از گلایه‌های آنان بوده، اکنون با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. مبارزه با فرار مالیاتی یکی از مطالبات مردم است و راه‌اندازی سامانه‌های مربوط و اجرای قانون در این حوزه، از جمله گام‌های مؤثر برای تقویت این مبارزه به شمار می‌رود.

وی با اعلام اینکه در ۶ ماهه ابتدایی امسال، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به مودیان استرداد شده که نسبت به رقم ۲۱ هزار میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۷۵ درصدی را تجربه کرده است، افزود: این اقدام با تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بهبود نقدینگی، کمک شایانی به پایداری فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کنونی کرده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اجرای طرح موفق مشارکت مردمی در تخصیص مالیات‌ها، ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی در سراسر کشور اختصاص یافته است که فهرست این پروژه‌ها به‌زودی در استان‌های مختلف اطلاع‌رسانی خواهد شد. این طرح که در ۲ سال نخست دولت چهاردهم با استقبال مودیان روبه‌رو شد، کارنامه چشمگیری در توسعه زیرساخت‌های کشور بر جای گذاشته است. بر اساس آمار‌های عملکردی این مدت، ۷۹۳ باب مدرسه به‌طور مستقیم از محل واریز مالیات مودیان برای تکمیل این پروژه‌ها ساخته شده است؛ مدارسی که جدا از فضا‌های آموزشی احداث‌شده توسط اعتبارات عمومی دولت، با انتخاب مستقیم مردم به سرانجام رسیده‌اند.

سبحانیان ادامه داد: در حوزه سلامت و درمان نیز طی دو سال گذشته ۲۲۱ خانه بهداشت و بیمارستان از این محل احداث شد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل با ساخت ۴۹۸ جاده، پل و زیرساخت ارتباطی پیگیری شد. همچنین در بخش آب‌رسانی، ۳۹۱ پروژه تأمین آب شهری و روستایی با اتکا به همین منابع به بهره‌برداری رسید تا گامی مؤثر در جهت عمران و آبادانی مناطق مختلف برداشته شود.

وی با بیان اینکه برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی‌های دقیقی با همکاری سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا بر اساس اولویت‌ها و انتخاب مودیان این اقدامات تداوم یابد، افزود: احداث ۹۹ مدرسه، ساخت ۲۰۵ خانه بهداشت و بیمارستان، اجرای ۱۹۴ پروژه زیرساخت ارتباطی و تکمیل ۳۴۶ پروژه آب‌رسانی شهری و روستایی از همین مسیر در دستور کار است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با راه‌اندازی سامانه واکنش ذینفع، سازوکار تازه‌ای را برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان از اطلاعات هویتی و کدملی شهروندان عادی در معاملات تجاری به اجرا گذاشته‌ایم. بر اساس رویه‌ای که از ۲ سال گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، این سامانه مانع از تحمیل بار مالیاتی ناروا به افرادی می‌شود که بی‌خبر از همه‌جا، نام یا کدملی آنها در معاملات و فاکتور‌های تجاری ارقام بالا مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته است، زیرا این پدیده در گذشته موجب می‌شد سازمان امور مالیاتی به سراغ شهروندانی برود که حتی کسب‌وکاری نداشته‌اند، اما معاملات هنگفتی به نامشان ثبت شده بود.

سبحانیان ادامه داد: در سازوکار جدید، هرگاه خرید یا فروشی با کدملی فردی در سامانه‌های مالیاتی ثبت شود، پیامکی به وی ارسال می‌شود تا در جریان ثبت این اطلاعات قرار گیرد. چنانچه معامله‌ای صوری باشد یا بدون اطلاع فرد صورت گرفته باشد، شهروندان می‌توانند با ورود به این سامانه، اطلاعات واصل‌شده را رد و اعلام مغایرت کنند تا از تبعات مالیاتی بعدی مصون بمانند.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از پیامک‌های ارسالی نیز جنبه درآمدی یا مالیاتی ندارد و فقط ثبت خرید‌های عادی مصرفی مانند خرید بیمه‌نامه از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمت است، اظهار کرد: رویداد‌هایی که برای شفافیت در پرونده افراد می‌نشیند، اما هیچ‌گونه بار مالیاتی در پی ندارد و جای هیچ نگرانی برای مردم نخواهد بود. پیامک‌های ارسالی تنها هشداری شفاف‌ساز و پیشگیرانه است تا اگر سوءاستفاده‌ای از هویت فرد صورت گرفته باشد، در همان گام نخست متوقف شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین نظارتی، تنها در یک فقره بررسی در بستر سامانه مودیان، موفق به کشف فرار مالیاتی ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در خرید گاز توسط یک شرکت پتروشیمی شد، تاکید کرد: در مورد مشابه دیگری، فرار مالیاتی ۲ هزار میلیارد تومانی در خرید گاز توسط شرکت پتروشیمی دیگری شناسایی و رصد شد که مجموع این رویدادها، مبالغ هنگفتی را به خزانه بازگردانده است.

سبحانیان یادآور شد: در سنوات گذشته رسیدگی به دوره‌های ارزش‌افزوده با تاخیر چندساله انجام می‌شد، امسال با اجرای برنامه افشای داوطلبانه و تماس‌های مستقیم با فعالان اقتصادی، فقط در تیرماه سال جاری، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات از محل اصلاح خطا‌ها در چهار دوره ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۴ وصول شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان برای اطلاع از وضعیت مالیاتی اظهار کرد: خرید‌های روزمره، معامله طلا یا دریافت خدمات متفرقه و ثبت کدملی در فاکتور فروشگاه‌ها، هیچ تعهد مالیاتی برای شهروندان ایجاد نمی‌کند و ماهیت این پیامک‌ها فقط اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است تا فرد بداند چه اسنادی به نامش صادر می‌شود. حساسیت بالای این موضوع موجب شد تا اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها صورت گیرد تا مشخص شود بیشتر دریافت‌کنندگان این پیام‌ها، فعال اقتصادی نیستند و در معرض محاسبه مالیات قرار نخواهند گرفت.

وی تاکید کرد: ریشه اجرای این طرح، تغییر رویکرد سازمان مالیاتی از اقدامات پسینی به اقدامات پیشگیرانه و پیشینی است. در گذشته پرونده‌های متعددی وجود داشت که در آن سودجویان با سوءاستفاده از کدملی و ناآگاهی افرادی مانند سالمندان یا روستاییان، خرید‌های میلیاردی ثبت می‌کردند و سه سال بعد، وقتی پرونده در جریان رسیدگی قرار می‌گرفت، صاحب کدملی با اتهام کتمان درآمد روبه‌رو می‌شد و به تبعاتی مانند ممنوع‌الخروجی یا مجازات‌های سنگین گرفتار می‌آمد.

سبحانیان همچنین یادآور شد: سازوکار جدید سامانه واکنش درست در جهت منافع مردم طراحی شده تا فرد به‌محض ثبت هرگونه تراکنش مشکوک یا نامربوط، در جریان قرار گیرد و بتواند پیش از آغاز هر فرآیند قانونی، سوءاستفاده از هویت خود را رد کند چراکه تور مالیاتی تنها برای حجم بالای فروش، ارقام سنگین و فاکتور‌های پرتکرار فعال می‌شود و برای خرید‌های عادی مردم نیست.