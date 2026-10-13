

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در شورای اقامه نماز استان با اشاره به اهمیت تبیین و ترویج نماز با بهره گیری از پیام پرمحتوا و جامع رهبر معظم انقلاب اسلامی در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان گفت: رزمایش چند هزار نفری مردم مبعوث شده خراسان جنوبی برای اعلام جانفدایی وطن نشان داد مبنای حرکت‌های انقلابی و حماسی از اقامه نماز پدیدار می‌شود.

هاشمی افزود: حضور گسترده مردم و همدلی همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها روزی تاریخی و فراموش ناشدنی دیگری را در تاریخ خراسان جنوبی ثبت کرد که از صدا و سیما به دلیل پوشش مناسب و شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌ها قدردانی می‌شود و این همدلی بین دستگاهی می‌تواند در سایر امور هم برای خراسان جنوبی مایه برکت و خیر باشد.

وی همچنین بر ایجاد فضای مناسب و احداث نماز خانه در مدارس تاکید کرد و گفت: باید از منابع ملی نیز برای ایجاد محیطی شاداب و معنوی که برای نسل جوان جذاب باشد نیز کمک گرفت.

بهسازی و رعایت اصول بهداشتی در نمازخانه‌های بین راهی، حضور مدیران در بین مردم و مساجد برای رفع مشکلات آنها از دیگر مواردی بود که استاندار در این نشست مطرح کرد.

کمیلی رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی هم با اشاره به اینکه ۲۱ دستگاه اجرایی تواسته‌اند در شاخص‌های ارزیابی اقامه نماز موفق عمل کنند، گفت: برگزاری نماز در مدارس استان هم در محور‌های مختلف موجب افزایش حضور دانش آموزان و ترغیب آنها به فریضه واجب نماز شده است.

آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی هم از ادامه روند پخش زنده اقامه نماز برای ترویج بیش از پیش آن خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های بین دستگاهی تلاش می‌شود علاوه بر مساجد اقامه نماز اول وقت از مدارس، اماکن مقدسه، دانشگاه‌ها و سایر نهاد‌ها نیز به صورت زنده همچون گذشته به روی آنتن رود.

مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم از نبود فضای مناسب نماز خانه‌ای در ۳۱۱ مدرسه استان خبر داد و گفت: از بین طرح‌هایی که از سال گذشته در خراسان جنوبی آغاز شده، تعدادی به احداث و توسعه نمازخانه‌ها اختصاص دارد که با تکمیل این فضاها، ظرفیت نمازخانه‌های مدارس خراسان جنوبی افزایش خواهد یافت.