به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پلاک خودرو و یا موتورسیکلت، شناسنامه، هویت و سند مالکیت وسیله نقلیه است.

وی تخلفات پلاک موتورسیکلت‌سواران را شامل نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه، رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز یا پلاک تعویض‌نشده متعلق به مالک قبلی، نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن، تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه وپوشاندن، دستکاری یا مخدوش‌کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شیئی که مانع دید پلاک وسیله نقلیه شود، دانست و تصریح کرد: از این میان، بیشترین تخلفات مربوط به نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن پلاک با بیش از ۹۲ هزار فقره و پوشش، دستکاری یا مخدوش‌کردن پلاک با بیش از ۱۶ هزار فقره بوده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: اگر پلاک پوشیده شود، تخلف راهنمایی و رانندگی صورت گرفته است؛ اما اگر مخدوش‌کردن پلاک یا دستکاری در اعداد و ارقام آن به‌صورت عمدی انجام شود، علاوه بر تخلف، جرم نیز واقع شده و راننده مجرم است.

سردار موسوی پور با استناد به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی گفت: هر شخصی که در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق کند، یا برای آن پلاک تقلبی به کار ببرد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

سردار موسوی پور طبق تعرفه جرایم رانندگی، مبالغ جریمه تخلفات پلاک را اعلام و تصریح کرد: نصب پلاک متفرقه یا تغییر استاندارد ۳۵۰ هزار تومان، نداشتن پلاک جلو یا عقب یا ناخوانا بودن ۴۰۰ هزار تومان و پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک ۷۰۰ هزار تومان جریمه نقدی دارد.

وی افزود: موتورسیکلت‌سوارانی که پلاک موتور خود را می‌پوشانند یا مخدوش می‌کنند، بیشتر این اقدام را برای تخلفاتی، چون عبور از چراغ قرمز، ورود به طرح ترافیک و عبور از خطوط ویژه انجام می‌دهند؛ اما در برخی موارد، پوشش پلاک به‌عنوان مقدمه‌ای برای ارتکاب جرایم سنگین‌تر نظیر سرقت نیز شناخته می‌شود و پلیس با آن به شدت برخورد می‌کند و مجرمین را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.

سردار موسوی پور گفت: پلاک، شناسنامه و هویت وسیله نقلیه شماست. پوشاندن پلاک، یعنی فرار از قانون و دستکاری ارقام آن، یعنی ورود به وادی جرم. هر بار که پلاک را می‌پوشانید، در واقع به خودتان می‌گویید که مسئولیت‌پذیر نیستم. پلاک را خوانا نگه دارید، در محل استاندارد نصب کنید و بدانید که با کوچک‌ترین دستکاری در پلاک مجرم شناخته می‌شوید.