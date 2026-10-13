به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدانی با بزرگنمایی حداکثر ۱۲۰ هزار برابر و قدرت تفکیک نانومتری قادر به شکست نگاری و بررسی ریخت انواع نمونه‌های بالک، پودری و تهیه تصاویر از نمونه‌های بیولوژیکی و پلیمری با ولتاژ اعمالی پایین، تعیین ضخامت پوشش‌های چند لایه با لایه‌های کوچک‌تر از ۱ میکرومتر است.

کریمی افزود: این دستگاه امکان ارائه خدمات تخصصی به اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران را در حوزه‌های مختلف از جمله نانوفناوری، علم و مهندسی مواد، علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، محیط‌زیست و زیست‌فناوری فراهم خواهد کرد.

به گفته وی بهره‌برداری از این دستگاه، علاوه بر ارتقای کیفیت و ظرفیت انجام پژوهش‌های پیشرفته، زمینه کاهش نیاز پژوهشگران به استفاده از تجهیزات مشابه در سایر مراکز علمی و پژوهشی کشور را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی و تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و بخش صنعت کمک کند.