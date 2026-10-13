محکومیت میلیاردی درب و پنجره ساز متقلب در بویراحمد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت درب و پنجره ساز متقلب به پرداخت ۱۳ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: پرونده تخلف یک واحد درب و پنجره سازی با شکایت یک شهروند و گزارش بازرسی اتاق اصناف شهرستان بویراحمد، موضوع در شعبه بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی یاسوج مورد بررسی قرار گرفت.
لقمانی افزود: پس از بررسی مستندات، اظهارات شاکی و انجام تحقیقات لازم، تخلف واحد صنفی محرز و وی به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال در حق شاکی محکوم شد.
وی ادامه داد: همچنین شعبه رسیدگی کننده ، متهم را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تاکید بر بر خورد قانونی با متخلفان حوزه کالا و خدمات اظهار کرد: تعزیرات حکومتی با دریافت گزارش ها و شکایت مردمی، موضوع تخلفات اقتصادی را با جدیت بررسی و در صورت احراز تخلف مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهند کرد.