مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت درب و پنجره ساز متقلب به پرداخت ۱۳ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: پرونده تخلف یک واحد درب و پنجره سازی با شکایت یک شهروند و گزارش بازرسی اتاق اصناف شهرستان بویراحمد، موضوع در شعبه بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی یاسوج مورد بررسی قرار گرفت.

لقمانی افزود: پس از بررسی مستندات، اظهارات شاکی و انجام تحقیقات لازم، تخلف واحد صنفی محرز و وی به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال در حق شاکی محکوم شد.

وی ادامه داد: همچنین شعبه رسیدگی کننده ، متهم را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.