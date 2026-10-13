معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم بر حمایت استانداری از زنجیره ارزش تولید سیب‌زمینی، تسهیل صادرات و توسعه بازاریابی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جشنواره سیب‌زمینی شهرستان چالدران با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و میهمانان کشوری برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم بر حمایت استانداری از زنجیره ارزش تولید سیب‌زمینی، تسهیل صادرات و توسعه بازاریابی تأکید کرده و گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصتی برای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی است تا ضمن افزایش ارزش افزوده محصول، زمینه رونق اقتصادی و تقویت درآمد کشاورزان منطقه فراهم شود.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه و برندسازی سیب‌زمینی چالدران برگزار شد که به‌واسطه شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز، جایگاه مهمی در تولیدات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

در حاشیه این جشنواره نیز نمایشگاهی از دستاورد‌های کشاورزان و تولیدات محلی برپا شده بود.