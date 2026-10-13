دادستان کل کشور در دیدار با معاون اجرایی رئیس‌جمهور از اقدامات دولت در زمینه مدیریت تأمین کالا‌های اساسی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک قدردانی کرد و گفت: پرهیز از هزینه‌های غیرضروری و صیانت دقیق از بیت‌المال باید سرلوحه همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام محمد موحدی‌آزاد در دیدار با محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط حساس کنونی، بر ضرورت اتخاذ رویکرد «اقتصاد جنگی» در مدیریت کشور تأکید کرد و افزود: لازم است دولت در شرایط فعلی با اتخاذ تدابیر متناسب با اقتصاد جنگی، مدیریت منابع را بهینه سازد.

موحدی‌آزاد با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در چارچوب مقررات قانونی، گفت: تسهیل در فرآیند‌ها و ارائه خدمت به‌موقع به مردم و فعالان اقتصادی در این شرایط، تکلیفی است که باید با جدیت دنبال شود تا موانع موجود در مسیر تولید برداشته شود.

دادستان کل کشور با اشاره به مواضع مقتدرانه رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افزود: این مواضع بسیار اثرگذار بوده و لازم است در همه مجامع بین‌المللی، جنایات و وحشی‌گری‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آن تبیین و افشا گردد؛ چرا که آگاهی‌بخشی به افکار عمومی جهانی در این زمینه اهمیت راهبردی دارد.

دولت از هیچ تلاشی برای رفع دغدغه‌های مردم فروگذار نخواهد کرد

در ادامه این دیدار، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با قدردانی از تعامل سازنده قوه قضائیه با دولت در پیشبرد امور، گفت: دولت خود را ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی جهت هماهنگی با دستگاه قضایی می‌داند و از هیچ تلاشی برای رفع دغدغه‌های مردم فروگذار نخواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر صیانت از بیت‌المال، افزود: هر مدیری موظف است در مجموعه تحت نظارت خود، بر پیشگیری از هزینه‌های زائد و اسراف نظارت دقیق داشته باشد. این رویکرد انضباط مالی باید در همه ادارات و سازمان‌ها جاری و ساری شود تا از هدررفت منابع عمومی جلوگیری به عمل آید.

در این دیدار، دادستان کل کشور بر آمادگی کامل دستگاه قضا برای همکاری و تعامل همه‌جانبه با دولت در زمینه تحقق اهداف نظام و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.