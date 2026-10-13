رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی از تداوم فعالیت امواج بارشی و ناپایداری‌های جوی در استان خبر داد و اعلام کرد که علیرغم استمرار بارش‌های رگباری تا پایان هفته، از روز چهارشنبه شاهد روند نسبی افزایش دما در مناطق مختلف خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مهدی صابری افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان طی امروز با افزایش ابر، وزش باد (گاه شدید) و بارش‌های متناوب پاییزی همراه است.

او اضافه کرد: اگرچه شدت ناپایداری‌های جوی در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه به‌صورت موقت کاهش می‌یابد، اما بارش‌های رگباری به‌تناوب تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. صابری همچنین نسبت به تغییرات جوی در پایان هفته هشدار داد و گفت: از بعدازظهر روز جمعه، با تقویت مجدد امواج بارشی، شاهد گسترش دایره بارش‌ها در سطح استان خواهیم بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان در خصوص نوسانات دمایی نیز گفت: از روز چهارشنبه روند افزایش نسبی دما در استان آغاز شده و تا پایان هفته جاری تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته خاطرنشان کرد: ارومیه در این مدت نوسان دمایی بین ۷ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرد. همچنین در این بازه زمانی، «تخت‌سلیمان» با ۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، خنک‌ترین نقطه و «پلدشت» با ۲۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه آذربایجان‌غربی به ثبت رسیده است.

گفتنی است آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی، همواره در فصل پاییز تحت تأثیر سامانه‌های بارشی قرار دارد؛ لذا با توجه به تغییرات دمایی و احتمال بارش‌های پراکنده، رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان و فعالان حوزه کشاورزی در روز‌های پیش‌رو ضروری است.