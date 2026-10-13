رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌غربی از ارسال بیش از ۳۵۰ مقاله از ۳۱ استان کشور به دبیرخانه همایش ملی نوآوری‌های دامپزشکی و ارائه ۳۲۰ مقاله در این همایش خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا ولیلو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌غربی، در همایش ملی نوآوری‌های دامپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه گفت: بیش از ۳۵۰ مقاله از ۳۱ استان کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این تعداد، ۳۲۰ مقاله برای ارائه در قالب پوستر و مقاله برگزیده شده‌اند.

محمدرضا ولیلو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌غربی، در حاشیه برگزاری همایش ملی نوآوری‌های دامپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، با اشاره به استقبال پژوهشگران و متخصصان از این رویداد علمی اظهار کرد: این همایش با هدف توسعه فعالیت‌های پژوهشی، تبادل دستاورد‌های علمی و بررسی نوآوری‌های حوزه دامپزشکی برگزار شده است.

وی افزود: در مجموع بیش از ۳۵۰ مقاله از ۳۱ استان کشور به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی آثار، ۳۲۰ مقاله برای ارائه در قالب مقاله و پوستر انتخاب شدند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویداد‌هایی در ارتقای سطح علمی کشور تصریح کرد: حضور پژوهشگران از استان‌های مختلف کشور، فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش و تجربه، معرفی یافته‌های جدید علمی و تقویت ارتباط میان دانشگاه و جامعه تخصصی دامپزشکی فراهم می‌کند.

ولیلو خاطرنشان کرد: برگزاری همایش‌های علمی ملی می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی ظرفیت‌های پژوهشی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و بهره‌گیری از دانش روز برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های حوزه دامپزشکی و ارتقای خدمات این بخش باشد.