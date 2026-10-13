معاون مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر حساسیت ویژه پایداری شبکه در روز‌های اوج مصرف گفت: مدیریت بهینه و مطمئن جریان گاز در فصل سرد، مستلزم هم‌افزایی همه‌جانبه، اجرای به‌موقع تصمیمات عملیاتی و ایفای نقش مؤثر استان‌های معین در کنترل مصرف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود کاظمی در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی مدیریت تأمین پایدار گاز در فصل سرد که با حضور مدیران عامل شرکت‌های گاز استان‌های تهران، قزوین، قم، گیلان، سمنان، البرز و مازندران، مدیران مناطق ۳ و ۹ عملیات انتقال گاز و فرماندار رامسر به میزبانی شرکت گاز استان مازندران برگزار شد، تصریح کرد: ورود به فصل سرما نیازمند نگاهی یکپارچه و ملی است.

وی یادآور شد: آمادگی کامل نیروگاه‌ها برای مصرف سوخت دوم، پایش لحظه‌ای خطوط و ثبت دقیق اطلاعات، نقش حیاتی در حفظ تعادل و پایداری شبکه انتقال شمال کشور دارد.

حسین محمدصالح، معاون امور مهندسی و بهره‌برداری مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز در این نشست بر کنترل پیک‌بار در بازه‌های زمانی کوتاه تأکید کرد و گفت: استان‌های مسیر شبکه انتقال تهران و البرز با اجرای مانور‌های سناریومحور و افزایش هماهنگی‌های فنی، آمادگی کامل دارند تا در صورت بروز هرگونه افت فشار احتمالی، اقدام‌های پیشگیرانه را در کوتاه‌ترین زمان اجرا کنند.

تدوین ۴ سناریوی عملیاتی برای مدیریت بهینه فصل سرد

در این نشست، هژبر جوادی، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، با اشاره به اینکه حفظ پایداری جریان گاز برای بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار مشترک خانگی اولویت نخست این شرکت است، تصریح کرد: ۴ سناریوی عملیاتی برای مدیریت بهینه فصل سرد تدوین شده و برنامه‌ریزی لازم برای کاهش مصرف دستگاه‌های اجرایی، پایش مشترکان پرمصرف و پیگیری سوخت جایگزین مراکز حساس با جدیت دنبال می‌شود.

وی ارتقای خطوط ۳۰ اینچ و توسعه مسیر‌های انتقال را گامی اساسی برای افزایش تاب‌آوری شبکه دانست.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران مناطق ۳ و ۹ عملیات انتقال گاز تازه‌ترین وضع خطوط لوله و مراکز بهره‌برداری را تشریح و تأکید کردند با تقویت ایستگاه‌ها و توسعه شبکه، پایداری گازرسانی در سراسر خطوط حفظ خواهد شد. همچنین، مدیران عامل شرکت‌های گاز استان‌های البرز، قم، قزوین، سمنان، گیلان و تهران اقدام‌های خود را در حوزه‌های جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، کنترل مصارف عمده و راهکار‌های تشویقی مدیریت مصرف بیان کردند.