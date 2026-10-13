قائم‌مقام ایران نادو با تشریح اقدامات این ستاد در آستانه بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا، بر اجرای برنامه نمونه‌گیری مبتنی بر ارزیابی ریسک و ضرورت طی فرآیند قانونی رسیدگی به یافته آزمایشگاهی ورزشکار تأکید کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر رضا سعیدی، قائم‌مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اظهارات مطرح‌شده درباره نتیجه آزمایش کنترل دوپینگ یکی از ورزشکاران رشته جوجیتسو در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا، به تشریح روند نمونه‌گیری و اقدامات برگزار شده از سوی ایران نادو پیش از اعزام کاروان پرداخت.

نمونه‌گیری هدفمند پیش از اعزام کاروان

دکتر سعیدی با اشاره به برنامه کنترل ونظارت دوپینگ پیش از اعزام کاروان ورزشی ایران اظهار کرد: ایران نادو حدود یک ماه پیش از آغاز بازی‌های آسیایی، با توجه به ارزیابی ریسک رشته‌های ورزشی، برنامه نمونه‌گیری هدفمند از ورزشکاران اعزامی، به‌ویژه در رشته‌های دارای ریسک بالاتر، را اجرا کرد.

در همین چارچوب، تیم کنترل دوپینگ ایران نادو در تاریخ ۲۸ مرداد برای نمونه‌گیری از ورزشکاران رشته جوجیتسو به محل تعیین‌شده مراجعه کرد؛ اما دو ورزشکار مرد در محل حضور نداشتند. طبق توضیحات مدیر تیم، علت نبودن حضور این دو ورزشکار، سانحه رانندگی بیان شد و این موضوع در فرم گزارش افسر کنترل دوپینگ به همراه امضای مربی و سرمربی تیم ملی موجود است. در ادامه نیز موضوع تغییر ترکیب ورزشکاران از سوی سرپرست تیم مطرح شد و به سرپرست تیم توضیح داده شد که هرگونه تغییر یا جابه‌جایی ورزشکاران اعزامی، مستلزم ارائه و بررسی مستندات پزشکی مربوط و تأیید آن توسط فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیته ملی المپیک است. با این وجود هیچگونه مستنداتی دال بر تصادف و آسیب دیدگی ورزشکاران از سوی ایشان ارائه نگردید و در نهایت توسط انجمن جوجیتسو، یکی از دو ورزشکار از فهرست اعزام حذف گردید و از ورزشکار دوم در تاریخ ۱۰ شهریور نمونه گیری دوپینگ بعمل آمد.

نتیجه منفی نمونه ایران نادو پیش از اعزام

قائم‌مقام ایران نادو در ادامه گفت: با توجه به نزدیک بودن زمان اعزام کاروان، ایران نادو از آزمایشگاه کلن درخواست کرد نتایج نمونه‌های مربوط به رشته‌های دارای ریسک بالاتر، از جمله جوجیتسو، در اسرع وقت اعلام شود. نتیجه نمونه‌ای که ایران نادو در تاریخ ۱۰ شهریور از این ورزشکار دریافت کرده بود، پیش از اعزام کاروان منفی اعلام شد. مستندات مربوط به فرآیند نمونه‌گیری نیز در سامانه ADAMS ثبت شده است.

برنامه نمونه‌گیری بر اساس سیاست‌ها و ارزیابی ریسک

دکتر سعیدی درباره اظهارات مطرح‌شده مبنی بر درخواست قبلی انجمن جوجیتسو برای انجام آزمایش دوپینگ گفت: برنامه کنترل دوپینگ ایران نادو بر اساس سیاست‌های نمونه‌گیری و ارزیابی ریسک اجرا می‌شود و انجام آزمایش، تابع درخواست اختصاصی یک رشته یا فدراسیون نیست. نمونه‌گیری از ورزشکاران جوجیتسو نیز در چارچوب برنامه‌های از پیش تعیین شده و هدفمند پیش از اعزام کاروان انجام شد.

آموزش و آگاهی‌بخشی پیش از اعزام

وی با اشاره به اقدامات آموزشی ایران نادو افزود: ورزشکار مورد اشاره، مانند سایر ورزشکاران اعزامی، دوره آموزشی آنلاین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA ADEL) را گذرانده و تعهدنامه رعایت مقررات مبارزه با دوپینگ را امضا کرده بود. همچنین، ایران نادو پیش از اعزام کاروان، جلسه آموزشی و توجیهی برای مربیان و مدیران تیم‌های اعزامی را با هماهنگی کمیته ملی المپیک برگزار کرد تا آگاهی اعضای کاروان و کادر پشتیبان ورزشکاران از الزامات مبارزه با دوپینگ افزایش یابد.

یافته آزمایشگاهی به معنای صدور حکم قطعی نیست

قائم‌مقام ایران نادو در پایان، با اشاره به نمونه‌گیری انجام‌شده از این ورزشکار پس از ورود کاروان به بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود، پس از نمونه‌گیری آژانس مبارزه با دوپینگ ژاپن، درباره نمونه این ورزشکار یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی (Adverse Analytical Finding – AAF) گزارش شده است. با این حال، یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی به‌تنهایی به معنای صدور حکم قطعی مبنی بر نقض مقررات مبارزه با دوپینگ یا اعمال محرومیت نیست و موضوع باید مطابق مقررات مربوط و از سوی مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی شود.

ایران نادو ضمن تأکید بر ضرورت رعایت مقررات مبارزه با دوپینگ از سوی تمامی ورزشکاران، بر اجرای برنامه‌های نمونه‌گیری مبتنی بر ارزیابی ریسک، توسعه آموزش و حفظ محرمانگی اطلاعات و حقوق اشخاص در فرآیند رسیدگی تأکید دارد.