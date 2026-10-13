طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو»با هدف مدیریت مصرف سوخت، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و ترویج فرهنگ حمل‌ونقل پاک در آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید محمد رمضانی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش استان گفت: در راستای اصلاح الگوی رفت‌وآمد، مدیریت مصرف سوخت و ترویج فرهنگ استفاده از شیوه‌های حمل‌ونقل پاک، طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اجرا می‌شود.

رمضانی افزود: بر اساس این طرح، کارکنان اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان در روزهای سه‌شنبه از آوردن خودروهای شخصی خود به اداره خودداری می‌کنند تا با مشارکت در این اقدام، گامی عملی در جهت کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت برداشته شود.

وی با تأکید بر اهمیت همراهی کارکنان در اجرای برنامه‌های مرتبط با اصلاح الگوی مصرف تصریح کرد: توجه به مسئولیت‌پذیری اجتماعی، صرفه‌جویی در مصرف منابع و ترویج فرهنگ حمل‌ونقل پاک، از جمله اهداف این طرح است و مشارکت کارکنان می‌تواند به نهادینه‌شدن این رویکرد در محیط اداری کمک کند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» فرصتی برای تبدیل توصیه‌های مرتبط با صرفه‌جویی و حفاظت از محیط‌زیست به رفتارهای عملی و روزمره است.