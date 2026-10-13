اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان با اتخاذ رویکردی همزمان، از یک سو به انهدام کوره‌های غیرقانونی زغال‌گیری و معرفی متخلفان به قضایی می‌پردازد و از سوی دیگر، با آموزش جایگزینی اجاق گازی در مراکز اقامتی، به دنبال پیشگیری از تخریب محیط زیست است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان در راستای حفاظت از منابع ملی، دو استراتژی «برخورد» و «آموزش» را به طور همزمان در دستور کار قرار داده است.

محمدی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان، در این خصوص اعلام کرد که در بخش نظارتی و برخورد با تخلفات، اقدامات شدیدی صورت گرفته است. وی اظهار داشت: در طول سال جاری، ۳۰ کوره زغال‌گیری غیرقانونی با موفقیت انهدام شده و بالغ بر ۱۵۰ کیسه زغال ضبط گردیده است. همچنین ۶ پرونده مهم مربوط به متخلفان جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

محمدی با تأکید بر اینکه برخورد با متخلفان تنها بخشی از راهکار است، افزود: ما در کنار اقدامات بازدارنده، بر بخش پیشگیرانه نیز تمرکز ویژه‌ای داریم. در همین راستا، برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای برای مراکز اقامتی و تفریحی اجرا می‌شود تا با جایگزینی اجاق‌های گازی به‌جای زغال در تهیه غذا، از نیاز به تولید زغال و در نتیجه تخریب پوشش گیاهی جلوگیری شود.

در همین راستا، یکی از مدیران مراکز اقامتی در مریوان با تایید این روند اظهار داشت: ما با توجه به پیشنهاد و آموزش‌های کارشناسان منابع طبیعی، تغییر روش خود را از زغال به اجاق گازی انجام دادیم. این اقدام نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند، بلکه باعث ارتقای سطح بهداشت و کاهش آلودگی در مراکز ما نیز شده است.