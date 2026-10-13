سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به همه دهک‌ها ادامه خواهد داشت، گفت: افزایش رقم کالابرگ شامل سه گروه مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و افراد مشابه خواهد شد و امیدواریم با شفاف‌سازی اطلاعات، مشمولان این طرح نیز افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «فاطمه مهاجرانی» در نشست خبری که این هفته در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از سفر رئیس‌جمهور و هیات همراه به ترکمنستان، گفت: طی روز‌های اخیر ششمین رویداد توانمندی‌های روستائیان و عشایر با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد، این نمایشگاه به دنبال معرفی روستا‌ها و مناطق عشایری به عنوان محلی برای تولید و خدمت به کشور است.

دولت در انتصاب زنان و جوانان موفق عمل کرده است

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار کیلومتر راه روستایی در دولت چهاردهم احداث شده است، گفت: در حالی که از ابتدای دولت عملا درگیر جنگ بودیم، اما روند خدمت‌رسانی به روستائیان متوقف نشده، و تاکید می‌کنم که امروز دسترسی بیش از ۹۰ درصد از روستائیان به راه کاملا مناسب فراهم شده است.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: دولت در انتصاب زنان و جوانان عملکرد موفقی داشت؛ بیشترین انتصاب زنان در سمت‌های مدیریتی در این دولت صورت گرفت، همچنین طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان نیز در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و این جوانان برگزار شد.

وی یادآورشد: نگاه دولت این است که نیازی به تخصیص سهمیه برای استفاده از ظرفیت زنان و جوانان نباشد، اما به دنبال این هستیم که ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی توسط زنان اداره شود.

مهاجرانی تاکید کرد: بیشترین تعداد حضور زنان را در دولت چهاردهم داشته‌ایم، پیش از این رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از میان زنان انتخاب شده بودند، در خصوص معاون امور زنان و خانواده نیز همینطور، اما وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت به عنوان اولین‌ها در دولت چهاردهم رقم خورد.

همه ما باید به حفظ «اتحاد مقدس» وفادار باشیم

وی در واکنش به برگزاری تجمعات علیه شخصیت‌های سیاسی و اعضای هیئت دولت، گفت: همان‌طور که رهبری معظم انقلاب نیز فرمودند، همه ما باید به حفظ «اتحاد مقدس» وفادار باشیم و لذا این قضیه استثنابردار نیست، دولت به این موضوع وفادار است و آحاد ملت نیز باید به موضوع حفظ وحدت مقدس پایبند باشند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: باید توجه داشت که «نقد» و «بی‌احترامی» دو مقوله متفاوت هستند و لازم است میان این دو تفکیک قائل شویم. نقد باید همراه با احترام، پذیرش و شنیدن صدای طرف مقابل باشد. دولت و همه کسانی که در راستای منافع ملی تلاش می‌کنند، شنوای نقد‌ها هستند.

مهاجرانی یادآور شد: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تمام تلاش خود را در راستای به نتیجه رسیدن مذاکرات معطوف کرد که منجر به امضای تفاهم‌نامه‌ای شد که عزت ایران در آن متبلور است؛ لذا بدیهی است که در راستای حفظ این وحدت، هیچ‌کس مستثنا نیست و در صورت لزوم، برخورد مقتضی صورت خواهد پذیرفت.

پرداخت بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تاخیر در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تاکید کرد: بخشی از صف‌های تشکیل‌شده، ناشی از حملات سایبری بود که طی آن دو، سه بانک ما برای مدتی دچار مشکل شدند و اختلالاتی در امور بانکی به وجود آمد.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: از ابتدای سال تا تاریخ ۱۹ مهرماه سال جاری، ۴۷ هزار و ۷۶۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ بالغ بر سه هزار و ۱۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) پرداخت شده است. همچنین ۳۲ هزار و ۶۱۳ نفر از متقاضیان در حوزه فرزندآوری، بالغ بر ۵.۳ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند. در مجموع، بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۱۲۲ هزار و ۸۰۴ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

طرح موضوع خلبانان ایرانی در سفر وزیر کشور به قطر

مهاجرانی با اشاره به مطرح شدن موضوع خلبانان ایرانی در سفر وزیر کشور به قطر، بیان کرد: مقرر شد این موضوع با حضور هیئت فنی پیگیری شود، هم وزارت دفاع و هم سایر وزارتخانه‌های مرتبط همچون وزارت امور خارجه، پیگیر این موضوع هستند. دولت قطر نیز در این خصوص قول مساعد داده و همواره آمادگی خود را برای همکاری به‌منظور روشن شدن وضعیت آنها اعلام کرده است؛ لذا امیدوار هستیم که وضعیت این عزیزان هرچه زودتر به‌صورت کامل مشخص شود.

جزئیات بسته ویژه دولت برای مهار افزایش قیمت کالا‌های اساسی

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای مهار افزایش قیمت کالا‌های اساسی، تاکید کرد: در این خصوص بسته‌های ویژه‌ای طراحی شده است؛ محور‌های اصلی این بسته شامل «بازآرایی نظام مالیاتی»، «انضباط مالی»، «کنترل نرخ تأمین منابع بودجه»، «کنترل کسری‌های تورم‌زا» و «حمایت از تولید» است. دولت به‌شدت بر موضوع حمایت از تولید تأکید دارد و در حوزه انرژی نیز تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا چرخ تولید متوقف نشود، چرا که کاهش اشتغال، به‌طور خودکار منجر به افزایش بیکاری و ایجاد چرخه‌ای از فقر و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: از دیگر محور‌های این بسته می‌توان به «تسهیل تجارت»، «تأمین نیاز بنگاه‌های خصوصی»، «مدیریت ناترازی انرژی» و موضوع بسیار مهم «حمایت از معیشت مردم» اشاره کرد. این بسته سیاستی در سه سطح «اقتصاد کلان»، «بنگاه‌های اقتصادی» و «سطح خانوار» تدوین شده است تا زمینه عبور از این شرایط دشوار فراهم شود. دولت با تمام توان در تلاش است تا فشار اقتصادی بر سفره و معیشت مردم را به حداقل برساند.

واردات خودرو متوقف شده است

مهاجرانی در بخش دیگری از پاسخ‌های خود به موضوع واردات خودرو اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر واردات خودرو‌هایی نظیر ون‌ها برای هتل‌داران و همچنین خودرو‌های سایر متقاضیان، حتی موارد مربوط به ایرانیان خارج از کشور، به دلیل شرایط موجود در کشور متوقف شده است.

وی اضافه کرد: تمام تلاش دولت بر این است که ارز، صرفاً به کالا‌های اساسی، دارو و مواردی اختصاص یابد که موجب پویایی بیشتر اقتصاد کشور شود.

در میانه جنگ قرار داریم

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که کشور به شرایط پایداری دست یابد که حملات سایبری صورت نگیرد و تاکید کرد: بدیهی است در شرایطی که ما در میانه جنگ قرار داریم و اکنون تنها آتش‌بازی در برخی حوزه‌ها متوقف شده و هیچ بخش دیگری از جنگ متوقف نشده است، همچنین شاهد اظهارنظر‌ها و اقداماتی از سوی دشمنِ متخاصم هستیم که جملگی در راستای هدف قرار دادن مردم ایران است.

مهاجرانی با اشاره به شرایط ویژه جنگی و احتمال بروز حملات سایبری، گفت: بدیهی است دستگاه‌های متولی در این زمینه، گاه مجبور می‌شوند سرعت اینترنت را کاهش دهند. ما این موضوع را به هیچ وجه انکار نمی‌کنیم؛ اتفاقاً اعلام می‌کنیم که این اقدام در راستای صیانت از دارایی‌ها و منافع کشور صورت می‌گیرد.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم تجربه زیسته مردم با آنچه به جهت دفاع از امنیت آنها انجام می‌شود، منطبق باشد.

دشمن، ایران و معیشت مردم را هدف قرار داده است

سخنگوی دولت در خصوص اقدامات دولت برای مقابله با محاصره دریایی و هوایی کشور توسط دشمن متخاصم، اظهار کرد: دولت خود را برای سخت‌ترین سناریو‌ها آماده کرده است. تمامی محدودیت‌های اعمال‌شده اعم از تعلیق پروازها، محدود کردن خطوط ریلی و همچنین اظهارنظر‌ها و شایعاتی که در خصوص مرز‌های زمینی مطرح می‌شود، مصداق هشدار‌هایی است که سال‌هاست جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند مبنی بر اینکه، هدف دشمنان، کلیت ایران و معیشت مردم است.

مهاجرانی، نگاه دولت در حوزه اجتماعی را دیدن و شنیدن همه مردم دانست و تاکید کرد: دولت بر این باور است که باید به همه شهروندان احترام گذاشت و صدای همگان را با وجود تفاوت در گرایش‌ها، پذیرفت و شنید.

وی با اشاره به برنامه دولت برای ترمیم حقوق کارکنان در بودجه سال آینده، گفت: در مورد ترمیم حقوق بخش خصوصی نیز، ترمیم باید در «شورای عالی کار» جمع‌بندی شود و بدیهی است که ما به مصوبات آن احترام می‌گذاریم. با این حال، باید شرایط کارفرمایان را درک کرد چرا که کارفرمایان با افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل شرایط تحریمی مواجه شده‌اند.

بیش از ۹۴ درصد مدارس دولتی شهریه دریافت نمی‌کنند

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اقدام برخی مدارس دولتی و دریافت شهریه از خانواده دانش‌آموزان، اظهار کرد: دولت، مدرسه را به‌عنوان کانون تربیتی محله می‌شناسد و معتقدیم بازگشایی مدارس، علاوه بر آغاز فصل جدیدی از آموزش و یادگیری، شور و نشاط ویژه‌ای را در خانواده‌ها و محله‌ها ایجاد کرده است.

مهاجرانی افزود: در خصوص دریافت شهریه و وجوه توسط مدارس لازم است به چند نکته توجه کنیم. برخی مدارس، از جمله مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد)، تابع ضوابط مشخصی در زمینه دریافت شهریه هستند و باید مطابق مبالغ و مقررات اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش عمل کنند، از سوی دیگر، مدارس دولتی مجاز به دریافت وجه اجباری بابت ثبت‌نام نیستند و باید ضوابط قانونی را رعایت کنند.

وی گفت: بر اساس گزارشی که وزارت آموزش‌وپرورش ارائه کرده، ۹۴٫۷۶ درصد مدارس هیچ‌گونه دریافت وجهی نداشته‌اند. با این حال، حتی یک درصد خلاف، حتما نباید صورت بگیرد. با این حال، بر اساس همین گزارش، یک‌هزار و ۹۵۹ مورد تخلف در این زمینه ثبت شده است.

افزایش بیش از صد درصدی پرداخت به گندم‌کاران

سخنگوی دولت با اشاره به افزایش قابل توجه مبلغ پرداختی به گندم‌کاران در سال جاری، بیان کرد: این عدد در بودجه ۱۴۰۴، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و در بودجه ۱۴۰۵ به ۵۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بیش از صد درصد افزایش داشته است.

مهاجرانی اضافه کرد: هر ساله نیز از ماه اردیبهشت تا آبان ماه، این فرآیند پرداخت (پول گندمکاران) صورت می‌گرفت، اما امسال این فرایند زودتر آغاز شد و ان‌شاءالله به زودی به صورت کامل پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت با تاکید بر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به منظور حفظ اشتغال، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تلاش سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای مهارت‌آموزی و تربیت نیروی کار ماهر بوده است تا افراد بتوانند متناسب با نیاز بازار کار، وارد چرخه اشتغال شوند.

مهاجرانی خاطر نشان کرد: نگاهی به سکو‌ها و سامانه‌های کاریابی نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی به دنبال جذب نیروی انسانی هستند، اما در برخی موارد نیروی کار دارای مهارت و صلاحیت موردنیاز خود را پیدا نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد توجه دولت بوده، ایجاد تناسب میان نیاز شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نیروی کار و مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد جویای کار است. در همین راستا، توسعه حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فرصت ارزشمندی برای اشتغال‌زایی فراهم کرده است. آموزش نیروی انسانی متخصص در این حوزه آغاز شده و انرژی‌های تجدیدپذیر به‌تدریج به‌عنوان یک صنعت جدید در کشور شناخته می‌شوند. علاوه بر تولید و نصب تجهیزات، فعالیت‌هایی مانند نگهداری و تعمیرات این تجهیزات نیز می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد کسب‌وکار‌های جدید و فرصت‌های شغلی پایدار باشند.

سخنگوی دولت گفت: همچنین، برای حمایت از افرادی که به دنبال ایجاد کسب‌وکار مستقل هستند، تسهیلات خوداشتغالی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله پیش‌بینی شده است.

تأمین ارز کالا‌های اساسی و مدیریت نقدینگی؛ اولویت جدی و مورد اجماع دولت

مهاجرانی با بیان اینکه تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالا‌های اساسی در دستور کار دولت قرار دارد، بیان کرد: تأمین به‌موقع ارز و مدیریت منابع ارزی کشور از محور‌های اصلی اقدامات دولت است. موضوع مهم دیگر، مدیریت نقدینگی و هدایت صحیح آن در اقتصاد است به‌گونه‌ای که از بروز التهاب‌های بیشتر در بازار‌ها جلوگیری شود و منابع مالی در مسیر‌های مولد و فعالیت‌های اقتصادی هدایت شوند.

وی تاکید کرد: ایجاد صندوق‌های ارزی، انتشار اوراق مبتنی بر سکه، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، مدیریت و کاهش کسری بودجه و کنترل انتظارات تورمی، از جمله اقداماتی هستند که با جدیت دنبال می‌شوند.

سخنگوی دولت گفت: مدیریت هیجانات و التهاب‌های بازار که ممکن است در پی تنش‌های سیاسی، آثار جنگ و محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی تشدید شوند، از دیگر محور‌های مورد توجه دولت است. هدف این اقدامات، کاهش بی‌ثباتی اقتصادی و تقویت توان کشور برای مقابله با شوک‌ها و فشار‌های بیرونی است. در کنار این موارد، حفظ پایداری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور نیز از اولویت‌های دولت به شمار می‌رود، به این معنا که اقتصاد بتواند در شرایط دشوار، ضمن حفظ فعالیت‌های ضروری، نیاز‌های اساسی مردم را تأمین کند و از تشدید آسیب‌های معیشتی جلوگیری شود.

مهاجرانی اضافه کرد: در حوزه معیشت خانوار‌ها نیز اجرای طرح کالابرگ برای جبران بخشی از آثار افزایش قیمت کالا‌های اساسی ادامه خواهد یافت. این اقدام با هدف کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر سبد مصرفی خانوار‌ها و حمایت از قدرت خرید مردم دنبال می‌شود.

آمریکا آرزوی حذف تمدن ایران را به گور خواهد برد

وی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته، اظهار کرد: شما خبرنگاران، سربازان و افسران این جنگ هستید و بنابراین می‌دانید که ناچاریم در برخی موارد ملاحظاتی داشته باشیم، هیچ‌وقت آمریکا این‌قدر رو‌به‌رو با ما صحبت از «حذف تمدنی» نمی‌کرد، البته این مساله یک وهم بیشتر نیست و تمدن ایران یکی از تمدن‌های بزرگ جهانی است و آمریکا این آرزو را به گور خواهند برد، همان‌گونه که پیشینیان نیز به گور بردند.

سخنگوی دولت در خصوص معرفی وزیر اطلاعات نیز بیان کرد: مکاتبات و رفت و برگشت‌ها درباره معرفی وزیر اطلاعات ادامه دارد و طبیعتاً در شرایط خاص کشور، همه دستگاه‌ها و همراهان ما در سایر قوا هم همراهی خوبی را دارند. به دنبال این هستیم که بتوانیم حداکثر امنیت را برای کشورمان داشته باشیم.

مهاجرانی با تاکید بر اینکه تغییر اعضای کابینه با تشخیص شخص رئیس‌جمهور است، گفت: رئیس جمهور هستند که باید از عملکرد اعضای کابینه خودشان رضایت یا عدم رضایت داشته باشند. تاکید دکتر پزشکیان بر شناخت مسائل و مشکلات است، شرایط فعلی ما به جهت فشاری که از قبل هم بود و این فشار در طول دو سال اخیر، به‌ویژه در طول سال اخیر، افزایش یافته، از نظر میزان فشار همه‌جانبه اقتصادی که وارد شده، خیلی ویژه است لذا تغییر افراد مشکلی را حل نمی‌کند.

وی افزود: ما باید در شرایط فعلی بهترین عملکرد را داشته باشیم. دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا فشار‌های اقتصادی را مدیریت کند و آثار آن را بر معیشت مردم کاهش دهد. باید توجه داشته باشیم که بخش مهمی از فشار‌های واردشده به کشور، مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داده است. ازاین‌رو، دولت متناسب با شرایط و ضرورت‌های موجود، تصمیم‌های لازم را اتخاذ خواهد کرد.

توضیحات سخنگوی دولت درباره افزایش اعتبار کالا برگ

سخنگوی دولت با ارائه توضیحات در خصوص طرح افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار کرد: رئیس‌جمهور از ابتدا بر این موضوع تأکید داشته‌اند که با افزایش قیمت کالاها، اعتبار کالابرگ نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. در ماه‌های گذشته، بار‌ها این سؤال مطرح شده است که میزان افزایش اعتبار کالابرگ چقدر خواهد بود و چه زمانی اعلام می‌شود.

مهاجرانی در پاسخ به این مسئله، بیان کرد: باید دو موضوع به‌صورت هم‌زمان بررسی می‌شد؛ نخست، تأمین منابع مالی پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ و دوم، اطمینان از اینکه این منابع به‌گونه‌ای تأمین شوند که آثار تورمی نداشته باشند یا آثار تورمی آنها به حداقل برسد.

وی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع را بررسی کرده‌اند. بر همین اساس، موضوع اصلی این شد که با توجه به محدودیت منابع، افزایش اعتبار کالابرگ در مرحله نخست به افرادی اختصاص یابد که نیاز بیشتری به این حمایت دارند.

سخنگوی دولت در خصوص گروه‌های مشمول افزایش اعتبار کالابرگ در مرحله نخست نیز گفت: سه گروه در اولویت قرار گرفته‌اند؛ خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، خانوار‌های واجد شرایط مشابه؛ از جمله خانوار سه‌نفره‌ای که درآمد ماهانه آن کمتر از ۲۰ میلیون تومان است و فاقد خودرو و منزل مسکونی شخصی هستند.

مهاجرانی با اشاره به مشکلات برخی افراد برای ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تاکید کرد: فرایند، ورود اطلاعات باید از سوی سرپرست خانوار انجام شود. اطلاعات اعضای خانوار از قبل جمع‌آوری شده است و سایر اعضای خانواده نیازی به ورود جداگانه به سامانه ندارند.

وی اضافه کرد: پس از ثبت اطلاعات، ارزیابی و تطبیق داده‌ها انجام می‌شود و در نهایت، در صورت احراز شرایط و تأیید استحقاق دریافت حمایت، اعتبار افزایش‌یافته به افراد واجد شرایط اختصاص خواهد یافت. تأکید می‌کنم که خوداظهاری در این فرایند اهمیت دارد و افراد باید صحت اطلاعات اعلام‌شده را تأیید کنند. چنانچه مشخص شود اطلاعات ارائه‌شده نادرست بوده است، مطابق ضوابط مربوط، مبالغ پرداخت‌شده قابل بازپس‌گیری خواهد بود.

سخنگوی دولت گفت: نکته مهم دیگر این است که اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ همچنان برقرار است و در این مرحله از آن کاسته نشده است. همچنین، در چارچوب توضیحات ارائه‌شده، تاکنون کسی به دلیل اجرای این مرحله از طرح حذف نشده است.