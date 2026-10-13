مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به نوسانات قیمت برق در تابلوی سبز بورس انرژی گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت برق سبز از آبان تا اسفند نیز در سطح مناسبی باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرزطلب با اشاره به نوسانات قیمت برق در تابلوی سبز بورس انرژی گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت برق سبز از آبان تا اسفند نیز در سطح مناسبی باشد و تلاش می‌کنیم شرایط بازار برای سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر جذاب بماند.

وی همچنین از تهیه بسته‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های بزرگ و نیروگاه‌های خانگی مجهز به ذخیره‌ساز خبر داد.

مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به مناسب‌بودن قیمت برق عرضه‌شده در بورس انرژی در شش‌ماهه نخست امسال افزود: دغدغه سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر قابل درک است، اما صنایع مشمول این تکالیف قانونی در صورت نساختن نیروگاه تجدیدپذیر، ملزم به خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی هستند.

طرزطلب با اشاره به نوسانات قیمت در این بازار گفت: قیمت‌ها در بورس سبز با نوسان همراه بوده است، اما پیش‌بینی می‌شود از آبان تا اسفند نیز ارقام مناسبی ثبت شود.

وی با اشاره به تکالیف صنایع در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: از سال ۱۴۰۷، صنایع باید ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.

مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) درباره مطالبات فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفت: ارقام مطرح‌شده مربوط به مطالبات دوره‌های گذشته است و در جلسات برگزارشده در کمیسیون انرژی، قول‌هایی برای پرداخت این مطالبات داده شده است.

طرزطلب همچنین از تهیه بسته‌ای برای توسعه نیروگاه‌های بزرگ خبر داد و درباره برنامه نیروگاه‌های خانگی افزود: بسته‌ای برای ساخت نیروگاه‌های خانگی مجهز به ذخیره‌ساز تهیه شده است که اجرای آن در صورت موافقت و تصویب، بر عهده بخش خصوصی خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، شهروندان بتوانند با آورده مالی اندک از امکان احداث نیروگاه‌های خانگی مجهز به ذخیره‌ساز بهره‌مند شوند.

مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تأکید کرد: ذخیره‌ساز‌ها در این طرح امکان تأمین برق مورد نیاز در زمان قطع برق را فراهم می‌کنند و همه ارکان نظام برای عملیاتی‌شدن آن کمک خواهند کرد.