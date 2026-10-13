به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه تونسی الشروق گفت: پنج دهه تجربه نشان داده است که فشار و تهدید، نمی‌تواند ملت ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های غیرقانونی کند.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگوی اختصاصی با روزنامه تونسی الشروق به سوالات این روزنامه در خصوص تحولات منطقه پاسخ داد.

بقایی درباره تاثیر وضعیت کنونی بر منطقه خلیج فارس و اقتصاد جهانی گفت: تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران عبور آشکار از بسیاری از موازین و قواعد حقوق بین‌الملل بوده است؛ از حمله به مناطق و زیر ساخت‌ها گرفته تا اقدامات علیه کشتیرانی و اعمال محاصره دریایی همگی مصداق جنایت جنگی و نقض همه موازین حقوقی، اخلاقی و انسانی است.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: طبیعی است که چنین اقداماتی، صرفاً متوجه ایران نیست. وقتی یک کشور حاکمیت ملی، تجارت، کشتیرانی و آزادی دریانوردی را هدف قرار می‌دهد، تبعات آن متوجه کل منطقه و در نهایت اقتصاد و تجارت جهانی خواهد بود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه اقدامات تجاوزکارانه و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده‌ای است که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال شده است. تجربه پنج دهه گذشته نشان داده است که فشار و تهدید، نمی‌تواند ملت ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های غیرقانونی کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره رایزنی‌های میان کشورمان و عمان برای ایجاد سازوکار جدید مدیریت تنگه هرمز گفت: ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه استراتژیک هرمز، مسئولیت ویژه‌ای در قبال امنیت و ایمنی کشتیرانی در آن دارند. ایران طی دهه‌های گذشته همواره خود را متعهد به تأمین امنیت و ایمنی کشتیرانی در این منطقه دانسته است؛ اما در ماه‌های اخیر، از این آبراه و امکانات و قلمرو کشور‌های منطقه، برای طراحی و اجرای تجاوز نظامی علیه ایران از جمله در حمله به مناطق مسکونی و به‌شهادت رساندن غیرنظامیان استفاده شد. طبیعی است که این واقعیت نمی‌تواند در ترتیبات آینده تنگه نادیده گرفته شود. ایران و عمان در ماه‌های گذشته رایزنی‌های خود را برای تعیین مسیر‌های امن تردد کشتی‌های تجاری ادامه داده‌اند. ما درباره تعیین یک مسیر امن و ایمن موقت میان دو کشور به تفاهم رسیده‌ایم و برخی جزئیات اجرایی همچنان در حال پیگیری است.

آقای بقایی گفت: البته باید میان «تفاهم ایران و عمان درباره مسیر امن تردد» و «بازگشایی یا وضعیت کلی تنگه هرمز» تفکیک قائل شد. این دو موضوع یکی نیستند. طبیعی است که هرگونه سازوکار پایدار و بلندمدت برای مدیریت و تأمین امنیت تنگه، باید با مشارکت و توافق دو کشور ساحلی یعنی ایران و عمان و با در نظر گرفتن ملاحظات حاکمیتی و امنیتی آنها شکل بگیرد و دخالت طرف‌های ثالث، نباید این روند را مختل کند.

سخنگوی وزارت خارجه در این باره که آیا تحولات جاری می‌تواند کشور‌های همسایه و اعضای شورای همکاری خلیج فارس را به مواضع ایران، مبنی بر مخالفت با هرگونه حضور نظامی خارجی، نزدیک‌تر کند گفت: فکر می‌کنم تحولات ماه‌های اخیر، برای همه کشور‌های منطقه حاوی درس‌های مهمی بوده است. ما همواره تأکید کرده‌ایم که امنیت منطقه باید توسط کشور‌های منطقه تأمین شود. تجربه‌ای که در ماه‌های اخیر حاصل شد، نشان داد حضور نظامی قدرت‌های خارجی در منطقه، عامل اصلی نا امنی در منطقه است. ما همواره به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور‌های منطقه احترام می‌گذاریم.

وی در ادامه گفت: ایران هیچ خصومتی با کشور‌های منطقه ندارد و سیاست اصولی ایران، بر حسن همجواری، توسعه روابط با کشور‌های منطقه در ابعاد مختلف و همکاری منطقه‌ای استوار است. ما مدت‌هاست بر ضرورت شکل‌گیری یک ترتیبات امنیتی درون‌منطقه‌ای، تأکید کرده‌ایم. به نظر می‌رسد تحولات اخیر، فرصت مناسبی فراهم کرده است تا کشور‌های منطقه با نگاه واقع‌بینانه‌تری درباره آینده امنیت خلیج فارس گفت‌و‌گو کنند؛ آینده‌ای که در آن امنیت منطقه، توسط خود کشور‌های منطقه و به دور از دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود. این امر یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد؛ اما نفس گفت‌و‌گو‌ها میان کشور‌های منطقه در این خصوص و حرکت به سمت تفاهم در مورد سازوکار‌های منطقه‌ای برای تامین امنیت منطقه، گامی مهم و ضروری است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که مصر تا چه اندازه می‌تواند در نزدیک کردن مواضع ایران و کشور‌های همسایه‌اش نقش مؤثری ایفا کند گفت: مصر یک کشور مهم و اثرگذار در جهان عرب و منطقه است و ما همواره بر اهمیت جایگاه و نقش مصر در تحولات منطقه تأکید داشته‌ایم. روابط ایران و مصر در سال‌های اخیر، روند رو به رشدی داشته و تماس‌ها و رایزنی‌های میان مقامات دو کشور، از جمله میان وزرای امور خارجه، به‌صورت مستمر انجام شده است.

آقای بقایی درباره میزان آمادگی کشورمان برای رویارویی مجدد با ائتلاف صهیونیستی ـ آمریکایی در شرایط ادامه خصومت‌های اسرائیل و تشدید بحران سیاسی و مالی در آمریکا گفت: جمهوری اسلا‌می‌ایران همواره نشان داده است که در برابر هرگونه تجاوز و تهدید علیه حاکمیت و تمامیت ارضی خود، از توان و اراده لازم برای دفاع برخوردار است. ما مصمم به بهره گیری از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود برای دفع هرگونه شرارت از سوی دشمنان هستیم، به ویژه که اکنون از پشتوانه تجربه عملی و عملیاتی سه دوره دفاع حماسی نیز برخوردار هستیم.