متخصص قلب و عروق با تأکید بر اینکه فشار خون بالا محدود به سالمندان نیست و اغلب بدون علامت بروز می‌کند گفت: کنترل فشار خون نیازمند صبر و پیگیری درمان است.

کنترل فشار خون، نیازمند صبر و پیگیری درمان

کنترل فشار خون، نیازمند صبر و پیگیری درمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن با تأکید بر اینکه فشار خون بالا محدود به سالمندان نیست و اغلب بدون علامت بروز می‌کند، نسبت به بی‌توجهی به درمان، انتظار برای کنترل سریع فشار خون و مصرف خودسرانه دارو هشدار داد.

دکتر عبدالحکیم الکامل با اشاره به برخی باور‌های نادرست درباره فشار خون بالا، بر ضرورت آگاهی از این بیماری و رعایت اصول صحیح درمان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فشار خون بالا مختص سالمندان نیست، گفت: این بیماری ممکن است در سنین جوانی نیز بروز کند و تصور ابتلا به فشار خون صرفاً در سنین بالا، باوری نادرست است.

دکتر الکامل افزود: بسیاری از مبتلایان به فشار خون بالا هیچ علامت مشخصی ندارند؛ بنابراین، نبود علائم به معنای طبیعی بودن فشار خون نیست و تشخیص و کنترل منظم آن اهمیت زیادی دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی با تأکید بر اینکه کنترل فشار خون نیازمند صبر و پیگیری درمان است، اظهار کرد: درمان معمولاً با دوز مناسب دارو آغاز و بر اساس وضعیت بیمار و نظر پزشک تنظیم می‌شود؛ ازاین‌رو، بیماران نباید بدون مشورت پزشک، دوز دارو را تغییر دهند یا انتظار داشته باشند فشار خون بلافاصله به محدوده طبیعی برسد.

این متخصص قلب و عروق همچنین درباره مصرف خودسرانه دارو هنگام افزایش فشار خون هشدار داد و تصریح کرد: قرص کاپتوپریل، برخلاف تصور برخی افراد، داروی زیرزبانی نیست و مصرف داروی اضافه یا تغییر شیوه مصرف دارو‌های فشار خون باید با راهنمایی پزشک انجام شود.

دکتر الکامل، اندازه‌گیری فشار خون در منزل را یکی از روش‌های مؤثر برای پایش وضعیت بیمار دانست و گفت: اندازه‌گیری بیش از حد و وسواس‌گونه فشار خون می‌تواند اضطراب بیمار را افزایش دهد. بهتر است دفعات اندازه‌گیری بر اساس توصیه پزشک و برنامه مشخص انجام شود.

وی در پایان بر اهمیت اندازه‌گیری صحیح فشار خون، مصرف منظم دارو‌های تجویزشده و پیگیری پزشکی برای پیشگیری از عوارض این بیماری تأکید کرد.