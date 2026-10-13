به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از فراز استان است که، سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهد شد.

همچنین با توجه به ماهیت فصل احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای در دیگر مناطق استان دور ازانتظار نیست.

تا اوایل هفته آینده نیز بویژه در صبحگاه و شامگاه، شاهد افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهیم بود.

هواشناسی استان خوزستان درباره بالا بودن ضرایب ناپایداری طی امروز تا اواخر وقت فردا چهارشنبه بیست و دوم مهر هشدار زرد صادر کرد.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۳ و ایذه با دمای ۱۹.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۲ و کمینه دمای ۲۵.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.