مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از رشد قابل‌توجه عملیات حمل‌ونقل جاده‌ای در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، نزدیک به ۶.۶ میلیون تن کالا در محور‌های مواصلاتی استان جابه‌جا شده است که رشدی ۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری با اعلام جزئیات عملکرد این اداره‌کل گفت: طی ۶ ماهه نخست سال، ۴۹۱ هزار و ۶۳۱ سفر باری در استان ثبت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است.

وی با اشاره به نقش استراتژیک استان در حمل‌ونقل کالا افزود: آمار‌ها نشان‌دهنده پویایی بخش حمل بار است؛ به‌گونه‌ای که حمل سیمان با ۸ درصد رشد به ۱.۹۵ میلیون تن رسید و جابه‌جایی مواد معدنی نیز با ۹ درصد افزایش در تعداد بارنامه‌ها، به تناژ ۸۹۳ هزار تن دست یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از مبادی مهم ترانزیتی کشور، تصریح کرد: با بهره‌گیری از ۹۷۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه، حجم ترانزیت کالا از مرز‌های استان در سال جاری با جهشی خیره‌کننده به ۲ میلیون تن رسیده که بیانگر رشدی ۴۳ درصدی نسبت به سال گذشته است.

شکری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حمل‌ونقل مسافر اشاره کرد و گفت: تقویت توان عملیاتی و نوسازی ناوگان، از اولویت‌های این اداره‌کل برای ارتقای کیفیت خدمات سفر است.

طبق آمار‌های اعلامی، کل ناوگان عمومی مسافری استان با رشد حدود ۳ درصدی، از ۳ هزار و ۵۸ دستگاه به ۳ هزار و ۱۴۸ دستگاه افزایش یافته است که این رشد در بخش مینی‌بوس با ۵ درصد بیشترین سهم را داشته است. همچنین با جذب ۱۸۵ راننده جدید، تعداد فعالان این بخش نیز با رشد ۶ درصدی به ۳ هزار و ۱۸۷ نفر رسیده است.

با تداوم روند کنونی در توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان، آذربایجان‌غربی جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های کلیدی در کریدور‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.