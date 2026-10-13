به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، توجه به مهارت‌آموزی دانش‌آموزان دوره متوسطه ، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است؛ چرا که ساختن فردای ایران، تنها به دانش نظری محدود نمی‌شود، بلکه به دست‌های توانمند، ذهن‌های خلاق و نیروی انسانی ماهر نیاز دارد.

شناسایی استعدادها، آموزش مهارت‌های کاربردی و فراهم کردن زمینه برای تجربه عملی دانش‌آموزان، می‌تواند مسیر ورود نسل جوان به بازار کار و عرصه تولید را هموار کند؛ مسیری که از کلاس‌های درس آغاز می‌شود و به خودکفایی، کارآفرینی و پیشرفت کشور می‌رسد.

خانم ام البنین خراسانی مدیر دبیرستان دخترانه حضرت مریم ۲ بجنورد با اشاره به استقبال دانش آموزان و اولیاء آنان برای اجرای این طرح در مدرسه افزود: هر دانش‌آموزی که مهارتی می‌آموزد، می‌تواند در آینده گامی برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و ساختن ایرانی آبادتر بردارد؛ به شرط آنکه آموزش مهارت، در کنار آموزش‌های نظری، به یکی از اولویت‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت تبدیل شود.

آلبوم عکس‌های جشن استعداد و هویت یابی در مدرسه حضرت مریم ۲ بجنورد