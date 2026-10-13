

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، گاهی برای نشان دادنِ شکوهِ یک ملت، نیازی به میدان‌های بزرگ و فریاد‌های بلند نیست؛ گاهی تمامِ آنچه برای درکِ معنای ایستادگی لازم است، صدایِ لرزانِ چرخ‌های یک ویلچر است که در دلِ شب، راهِ خود را به سوی میهمانیِ وطن باز می‌کند.



مادر شهید حسین فخاری، بانوی فریدونکناری که از پیشگامان نهضت اسلامی در دوران مبارزات قبل از انقلاب بود و در دوران ۸ سال دفاع مقدس فرزندش را در راه انقلاب فدا کرده است، این شب‌ها با همان روحیه و با وجود کهولت سن با ویلچر در تجمعات مردمی حمایت از آرمان‌های انقلاب و ولایت حضور می‌یابد.

ویلچر، تنها وسیله‌ای برای جابه‌جاییِ این مادر شهید نیست؛ این وسیله، قرارِ ملاقاتِ شبانه‌ی او با خاطره‌ها و با مردمی است که همگی، در یک صف، برای دفاع از این خاک ایستاده‌اند.



در این مسیر، ویلچر تنها نیست؛ دستانِ قدرتمندی آن را هدایت می‌کنند پسری که نه تنها ویلچرِ مادر، که تکیه‌گاهِ اراده‌ی اوست. او با هر گام، انگار دارد مسیرِ شهادت برادرش را دوباره طی می‌کند؛ مسیرِ کوچکی که از خانه آغاز شد و به میانِ تجمعاتِ مردمی ختم می‌شود.